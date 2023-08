Tyle wyniesie 14. emerytura. Rząd zdecydował

14. emerytura w tym roku, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Jarosława Kaczyńskiego, wyniesie 2200 złotych netto, czyli 2650 złotych brutto. Pieniądze w tej kwocie otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”. Wypłaty dodatkowego świadczenia rozpoczną się we wrześniu. „Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe, Rada Ministrów proponuje, aby w 2023 r. kwota wyższa niż kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, stosowana do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia wynosiła 2650,00 zł” – czytamy w komunikacie ministerstwa rodziny.

14. emerytura wyższa

– Niedawno razem z panem prezydentem przekazywaliśmy tę dobrą wiadomość, że 14. emerytura będzie świadczeniem stałym. Dzisiaj mam dwie kolejne dobre wiadomości dla wszystkich naszych seniorów. Podjęliśmy decyzję, aby wypłaty rozpoczęły się w pierwszej połowie września, a kwota była o około 1000 złotych więcej, niż dotychczasowa. To niezwykle ważne dla seniorów – powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak mówił Morawiecki, pieniądze na dodatkowe świadczenia rząd PiS znalazł, dzięki uszczelnieniu podatku VAT. Nawiązał też do pytania, jakie planuje zadać Polakom w referendum, które ma być zorganizowane łącznie z najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Dotyczy ono podwyższenia wieku emerytalnego.

– Wiek emerytalny, stawki ZUS. To jest to co podnosił Donald Tusk – powiedział Morawiecki i wezwał seniorów, by „strzegli się liberałów Tuska”.

14. emerytura po nowemu

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość i termin wypłaty „czternastek” jest co roku określany przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października.

Od tego roku dodatkowe świadczenie przyznawane jest emerytom na stałe. Wcześniej było ono jednorazowe, wypłacane w kwocie najniższej emerytury tym, którzy nie przekroczyli progu dochodowego.

2900 złotych to obecnie miesięczny dochód, który uprawnia do otrzymania 14. emerytury. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie zmniejsza się zgodnie z zasadą „złotówka dla złotówkę”. Ustawa zakłada, że jeżeli kwota „czternastki” będzie po pomniejszeniu mniejsza niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

