Podwyższenie 14. emerytury będzie bardzo kosztowne. Poznaliśmy wyliczenia rządu

Rząd Zjednoczonej Prawicy robi kolejny ukłon w stronę części emerytów. Chodzi o tych, którym przysługuje tak zwana 14. emerytura, która w rzeczywistości jest dodatkiem dla osób z najniższymi świadczeniami.

14. emerytura będzie wyższa

14. emerytura w tym roku, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Jarosława Kaczyńskiego, wyniesie 2200 złotych netto, czyli 2650 złotych brutto. Pieniądze w tej kwocie otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Rada Ministrów przyjęła 22 sierpnia specjalne rozporządzenie w tej sprawie.

14. emerytura w górę. Dodatkowe obciążenie dla budżetu

Wiadomość, która ucieszy część emerytów ma jednak swoje duże konsekwencje dla budżetu państwa. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia Rady Ministrów, określenie wysokości 14. emerytury na poziomie wyższym niż emerytura minimalna to dodatkowy koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie blisko 7,2 miliarda złotych.

Wydatki na pokrycie różnicy między 14. emeryturą a emeryturą minimalną zostały określone na poziomie 9,1 mld zł, natomiast dochody budżetu państwa – na poziomie 952 mln zł, a dochody Narodowego Funduszu Zdrowia – na poziomie 819 mln zł.

Morawiecki: Dodatkowe środki z uszczelnienia VAT

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto rozporządzenie podwyższające czternastkę, premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, skąd wzięły się dodatkowe środki w budżecie. Nie zabrakło porównań z poprzednikami z rządu PO-PSL.

– Niedawno razem z panem prezydentem przekazywaliśmy tę dobrą wiadomość, że 14. emerytura będzie świadczeniem stałym. Dzisiaj mam dwie kolejne dobre wiadomości dla wszystkich naszych seniorów. Podjęliśmy decyzję, aby wypłaty rozpoczęły się w pierwszej połowie września, a kwota była o około 1000 złotych więcej, niż dotychczasowa. To niezwykle ważne dla seniorów – powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak mówił Morawiecki, pieniądze na dodatkowe świadczenia rząd PiS znalazł, dzięki uszczelnieniu podatku VAT. Nawiązał też do pytania, jakie planuje zadać Polakom w referendum, które ma być zorganizowane łącznie z najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Dotyczy ono podwyższenia wieku emerytalnego.

– Wiek emerytalny, stawki ZUS. To jest to, co podnosił Donald Tusk – powiedział Morawiecki i wezwał seniorów, by „strzegli się liberałów Tuska”.

