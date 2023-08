Europa się zwija. Kolejny sektor gospodarki poniżej kreski. Euro reaguje

Ekonomiści coraz poważniej zastanawiają się nad kondycją europejskich gospodarek. Kolejne dane wskazują, że w Unii Europejskiej jest gorzej, niż jeszcze niedawno zakładano. Dane rozjeżdżają się z przewidywaniami ekspertów.

Spełnia się czarny scenariusz dla Unii Europejskiej

Władze Unii Europejskiej i Europejski Bank Centralny mają poważny problem. Gospodarki państw członkowskich, biorąc pod uwagę średnią, zaczynają się zwijać. Widmo recesji wisi więc nad całą wspólnotą.

Do tej pory mówiło się głównie o dwóch dość niepokojących statystykach. Pierwsza dotyczyła bezrobocia. Tutaj Polska była jednym z najbardziej wyróżniających się pozytywnie państw, ale w części UE te dane były bardzo niepokojące.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w czerwcu 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Zanotowany wskaźnik był nieco niższy od przewidywań ekspertów. Konsensus rynkowy wynosił 6,5 proc.

Jeszcze lepszy odczyt zanotowano w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w czerwcu wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Do niższego poziomu bezrobocia w całej wspólnocie przyczyniły się kraje, które nie należą do strefy euro. Wśród nich jednym z liderów i wzorów do naśladowania może być Polska.

Drugą kwestią był wskaźnik PMI dla przemysłu, który znajdował się poniżej liczby 50. To ważne, bo metodologia PMI zakłada, że 50 to punkt wyjścia. Wszystko, co powyżej 50 oznacza wzrost w danym sektorze, a to, co poniżej wskazuje na zapaść.

Usługi podzieliły los przemysłu

Z najnowszych danych wynika, że wskaźnik PMI dla usług także zanurkował poniżej granicy 50 punktów. Oznacza to, że jedne z ostatnich pozytywnych sygnałów z rynku właśnie zniknął. Eksperci spodziewali się, że odczyt indeksu przygotowywanego przez S&P Global sięgnie 50.5 punktu, czyli pozostanie minimalnie na plusie. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

W sierpniu indeks PMI dla usług wyniósł 48,3 punktu, czyli o wiele mniej, niż przewidywał konsensus rynkowy i zdecydowanie mniej, niż miesiąc wcześniej, gdy zanotowano wynik 50,9. Jest to kolejny sygnał, aby sądzić, że unijna gospodarka zbliża się do recesji.

