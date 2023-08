Wakacje kredytowe wrócą? Jest deklaracja premiera

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki był pytany m.in. o przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok. – Ta decyzja zapadnie do połowy września, wtedy przedstawimy również na jakich zasadach. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli zapadnie decyzja o przedłużeniu wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych – powiedział.

Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym

Niedawno minął rok od wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Początkowo decyzja o ich ewentualnym przedłużeniu miała zapaść w czerwcu bądź lipcu.

Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej banki zaraportowały 1,131 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi, o wartości 281 mld zł do 30 kwietnia 2023 r. Wcześniej Biuro podawało, że do 2 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały do jego bazy 1,126 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 280 mld zł.

Wakacje kredytowe: najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego łącznie przez nawet osiem miesięcy w 2022 i 2023 r. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez internet. Spłatę kredytu można było zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r.

W 2023 r. wakacje kredytowe przysługują po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Czytaj też:

Rodzinie nie trzeba zwracać długu? Zaskakujące wyniki badaniaCzytaj też:

Wakacje kredytowe przedłużone o pół roku? Prezes PFR zabrał głos.