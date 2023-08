2,5 mln wniosków o „Dobry start”. Piotr Müller podał najnowsze statystyki

Od 1 lipca można składać wnioski o 300 zł w programie „Dobry start”. O pieniądze mogą wnioskować rodzice dzieci w wieku szkolnym.

Do tej pory rodzice złożyli 2,5 mln wniosków na 3,6 mln dzieci – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller na środowej konferencji prasowej. Dodał, że do tej pory na realizację programu wydano z budżetu państwa 1,3 mld zł.

– Z programu w 2022 roku skorzystało 4,6 mln dzieci. Rocznie ponad 4 mln dzieci korzystają z programu – dodał. Rzecznik rządu przypomniał, że wnioski można składać do 30 listopada.

Dobry Start – najważniejsze informacje

Przypomnijmy, że program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Podobnie jak w przypadku programu„Rodzina 500 plus" nie obowiązuje kryterium dochodowe. Należy jednak przypomnieć, że 300 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, można składać od 1 lipca do 30 listopada br. ZUS informuje, że wypłacono już 1 mld zł na 3,3 mln dzieci. – W ciągu ostatnich kilku tygodni wpłynęło 2,6 miliona wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 3,7 mln dzieci. Przypomnę, że na jednym wniosku może być więcej niż jedno dziecko. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie jeden miliard złotych dla 3,3 miliona dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty – poinformował Polską Agencję Prasową Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Wpływy podatkowe w 2024 roku

Rzecznik został zapytany o prognozowane wpływy z poszczególnych typów podatków w 2024 roku. Rząd oszacował, że wpływy z VAT wyniosą 313,6 mld zł, CIT 78,3 mld zł, PIT 108,8 mld zł, a z akcyzy – 88,8 mld zł.

