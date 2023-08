Robert Telus ujawnia, ile ton zboża przyjechało z Ukrainy

Na piątkowej konferencji prasowej minister Robert Telus powiedział, że nieprawdziwe były stwierdzenia, które pojawiły się w mijającym tygodniu w mediach, jakoby nie udało się wywieźć zboża zalegającego w magazynach.

W ocenie ministra udało się zrealizować cel, jakim było opróżnienie silosów. Pytany przez dziennikarzy o ilość zalegającego wciąż ziarna podkreślił, że trudno o precyzyjne dane. – One mówią różnie. Od 3,5 do 4 milionów ton jest w magazynach. Mówimy o starym zbożu, sprzed żniw. To są normalne średnie stany magazynowe. Miesięcznie zużywamy około 2,5 milion ton zboża – wskazał.

Ukraińskie zboże. Telus zapowiedział dalsza walkę o wydłużenie zakazu importu

15 września kończy się unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy, który został ustanowiony, po tym jak ukraińskie zboże w niekontrolowany sposób zalało m.in. polski rynek. W czerwcu Komisja Europejska uznała, że decyzja o zakazie importu łamie zasady jednolitego rynku. Tym samym przychyliła się do stanowiska trzynastu państw członkowskich, w tym Niemczech.

– Popieramy zakaz wwozu do końca roku. To będzie nasz wniosek, żeby do końca roku przedłużyć wwóz. To jest stanowisko wszystkich – powiedział minister. – Chcemy, aby lista produktów była elastyczna. Tak, żeby można dopisywać albo zdejmować niektóre produkty np. w Polsce malina, olej słonecznikowy w Bułgarii – odpowiedział.

Z Brukseli płynie coraz więcej sygnałów, że Unia Europejska nie przedłuży zakazu importu ukraińskiego zboża. Kilka dni temu w Polsat News Telus zapowiedział, że „jeśli będzie trzeba, wprowadzimy własne ograniczenia, bo dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy”.

Wojciechowski naciska na KE

Z ustaleń korespondentki RMF FM w Brukseli wynika, że unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski naciska na KE, aby ta przedłużyła zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji po 15 września.

Według radia polski komisarz proponuje też przyznanie Kijowowi dopłat do tranzytu produktów rolnych.

Według nieoficjalnych informacji „utrzymanie zakazu importu zboża do pięciu krajów będzie niesłychanie trudne”. Jak wskazuje RMF FM „w tej sprawie komisarz Wojciechowski jest w Komisji Europejskiej osamotniony” i „nie ma także wsparcia ze strony krajów Unii”. Łącznie utrzymaniu zakazu po 15 września ma już sprzeciwiać się 20 państw UE.

Decyzja w tej sprawie zapadnie we wrześniu.

