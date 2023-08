Podwyżki nie pomagają. Putinowi brakuje żołnierzy

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii stwierdziło, że płatności rosyjskie na rzecz żołnierzy gwałtownie wzrosły od czasu inwazji na Ukrainę. Zmobilizowani szeregowi żołnierze zarabiają ponad dwukrotnie więcej niż porucznicy na początku inwazji. Mimo to Władimir Putin wciąż ma problem ze znalezieniem ludzi, którzy będą walczyć na froncie.

Zarobki w rosyjskiej armii

Według brytyjskiego ministerstwa obrony prezydent Rosji Władimir Putin powiedział 4 lutego 2022 r., 20 dni przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę, że porucznik otrzymywał 81 200 rubli (obecnie wartych około 849 dolarów) miesięcznie.

Putin powiedział, że do października 2022 r. żołnierze znacznie poniżej tej rangi zarobią ponad dwukrotnie więcej, mówiąc, że zmobilizowani żołnierze szeregowi otrzymają 195 000 rubli (obecnie wartych około 2039 dolarów) miesięcznie.

Do tej pory wielu młodszych żołnierzy służących na Ukrainie zarabia ponad 200 000 rubli (2091 dolarów) miesięcznie, co stanowi ponad 2,7-krotność średniej krajowej pensji w Rosji wynoszącej 72 851 rubli (761 dolarów).

Podwyżki nie pomagają

„Jest wysoce prawdopodobne, że wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia będą silną zachętą do dołączenia do personelu, zwłaszcza z biedniejszych obszarów Rosji” – poinformował brytyjski resort obrony.

„Jednakże Rosja nadal prawdopodobnie nie osiągnie swoich celów w zakresie rekrutacji ochotników do szeregów” – dodał.

Od początku inwazji Rosja przeprowadziła jedną większą mobilizację bojowników, ogłaszając we wrześniu „częściową mobilizację” 300 000 rezerwistów. Doprowadziło to do antywojennych protestów i ucieczki z kraju tysięcy mężczyzn w wieku bojowym.

