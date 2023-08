Wartość rubla rosyjskiego w dalszym ciągu spada, co zmusza Rosjan do ograniczania wydatków. Coraz więcej osób ogranicza zakupy podstawowych towarów, takich jak żywność i pasta do zębów, w miarę wzrostu cen.

Wartość rubla gwałtownie spadła, co zmusiło Rosjan do ograniczenia zakupów podstawowych towarów, takich jak artykuły spożywcze, pasta do zębów i mydło, ze względu na gwałtownie rosnące ceny. Według sondażu opublikowanego 16 sierpnia przez rosyjską firmę badawczą Romir, 19 procent respondentów oświadczyło w lipcu, że ogranicza wydatki na żywność i podstawowe towary, aby zaoszczędzić pieniądze. Rosjanie oszczędzają „W kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i rosnących cen Rosjanie starają się oszczędzać pieniądze” – powiedziała starszy dyrektor Romir Ksenia Paizanskaya. Paizanska zauważyła, że Rosjanie „szukają alternatyw dla znanych produktów, które można kupić po bardziej przystępnych cenach. To wyjaśnia wzrost udziału takich odpowiedzi w ciągu ostatniego miesiąca”. Rubel szoruje po dnie Na początku tego miesiąca rubel rosyjski spadł do najniższego poziomu od 16 miesięcy w stosunku do dolara amerykańskiego, najniższego poziomu od czasu, gdy prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r. Agresja na Ukrainę doprowadziła do ogromnych wydatków Rosji na wojsko, a także do paraliżu, spowodowanego nałożeniem na kraj sankcji, zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Ekonomista z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Janis Kluge powiedziała dziennikowi The Washington Post w opublikowanym w środę raporcie: „Naród rosyjski izoluje się od tych wydarzeń politycznych, ale nie może odizolować się od stopy inflacji, ponieważ musi płacić”. Czytaj też:

