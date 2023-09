Morawiecki: Za PO budżet był jak szwajcarski ser, dziś działa prawie jak szwajcarski zegarek

Kampania wyborcza trwa. Polityce organizują kolejne wiece w tak zwanej Polsce powiatowej. 8 września premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwo lubelskie. Podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego szef rządu podsumowywał ostatnie osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Ze szczególną uwagą mówił o budżecie państwa.

– Budżet za czasów PO był jak szwajcarski ser, dziś działa prawie jak szwajcarski zegarek – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Zawsze da się coś naprawić, ale dzięki uszczelnieniu podatków wzięliśmy środki na 800+, 13. i 14. emeryturę. Stamtąd bierzemy środki na wzmocnienie polskiej armii. Oni (Platforma Obywatelska – przyp. red.) chcą wrócić do poprzedniego systemu, gdy Tusk rozkładał ręce – dodał szef rządu.

Wybory 15 października

Premier zachęcił mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, które decyzją prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się 15 października, czyli za nieco ponad miesiąc.

– Nie pozwólmy na to, aby ta banda partaczy i dyletantów wróciła do władzy i kradła wasze pieniądze – mówił premier, wspominając rządy PO-PSL.

– Posłuchajcie Lewandowskiego, prawej ręki Tuska. Oni się szczycili z wyprzedaży polskiego majątku. Zastanówcie się, czy chcecie dać im wrócić do władzy. 15 października pogonimy Tuska – szkodnika – dodał, odnosząc się pośrednio do jednego z pytań referendum, które będzie towarzyszyć wyborom parlamentarnym.

Będą nowe inwestycje

Premier obiecał także, że jeśli PiS po raz kolejny wygra wybory, to szef rządu będzie się starał ściągać do Polski kolejnych inwestorów zagranicznych.

– To moje wielkie zobowiązanie, będziemy robić wszystko aby przyciągnąć nowe inwestycje do takich miast, jak Tomaszów Lubelski. One dadzą nowe miejsca pracy – obiecał premier.

