Embargo na ukraińskie zboże. Morawiecki: Polska utrzyma całkowity zakaz

We wtorkowym orędziu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska utrzyma embargo na ukraińskie zboże, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. – Decyzja KE otworzyła drzwi do importu produktów żywnościowych z Ukrainy, co następnie zaowocowało wybuchem kryzysu rolnego. To, co miało być tylko tranzytem, okazało się mechanizmem prowadzącym do zalewania polskiego rynku tańszym zbożem z Ukrainy – powiedział Morawiecki.

Polska naciska na Unię

Premier przypomniał, że w kwietniu Polska, a wraz z nią inne kraje przyfrontowe, wprowadziły zakaz importu zbóż z Ukrainy. – Dopiero wtedy KE podjęła przychylne nam stanowisko. To nasze naciski sprawiły, że obowiązuje unijne embargo. Ono wygasa za trzy dni – powiedział Morawiecki.

Jak mówi premier, od tygodni trwają negocjacje w sprawie przedłużenia unijnego zakazu, ale do tej pory nie odniosły one skutku. Dlatego Polska, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, wprowadzi własne ograniczenia.

Zakaz importu zboża

Unijny zakaz importu zboża z Ukrainy obowiązuje do 15 września. O jego przedłużenie apelują władze krajów przyfrontowych, gdzie nadmierny import tanich produktów z Ukrainy doprowadził do destabilizacji rynku rolnego. Oprócz Polski przedłużenia zakazu chcą m.in. Rumunia, Bułgaria i Słowacja.

Już ponad miesiąc temu polski rząd zapowiedział, że jeśli decyzja KE będzie nieprzychylna, Polska sama wprowadzi embargo, tak, jak zrobiła to wiosną.

– Nie ma to nic wspólnego z naszym traktowaniem Ukrainy jako takiej. Dość przypomnieć, że Polacy otworzyli swoje domy, swoje serca. Dla milionów kobiet i dzieci tutaj przygotowaliśmy schronienie. Ale nie możemy zgodzić się na to, żeby cały polski rynek został rozchwiany na skutek niekontrolowanego wwozu na terytorium Polski – podkreślił premier.

