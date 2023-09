Kolejna odsłona sporu o Turów. Prokuratura zabiera głos

Jak czytamy w wydanym w środę komunikacie, prokuratura „konsekwentnie wykorzystuje możliwości procesowe na gruncie prawa administracyjnego, jakie daje jej ustawa Prawo o prokuraturze i w toczących się postępowaniach zajmuje stanowisko zgodne z przepisami prawa i kieruje się interesem państwa, polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polaków”.

Prokuratura zabiera głos

Prokuratura Generalna poinformowała w środę, że złoży wniosek o odrzucenie zażalenia na odmowę wstrzymania wydobyci w kopalni Turów, złożonego przez organizacje ekologiczne.

„Prokuratura Krajowa wniesie o odrzucenie zażalenia niemieckich i czeskich ekologów, wspieranych przez kierowaną przez Austriaków organizację Greenpeace Polska, którzy za wszelką cenę chcą zamknąć kopalnię Turów. Minister Klimatu przedłużył kopalni koncesję na wydobycie węgla do 2044 r., co gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagraniczni „działacze” chcą to zablokować w sądzie, ale skutecznie przeciwstawiają się temu polscy prokuratorzy, kierujący się prawem i interesem państwa” – napisał na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Kopalnia Turów

Sprawa dotyczy wydanej przez resort klimatu 17 lutego. Resort zmienił termin udzielania koncesji z 30 kwietnia 2026 r., ustalając go do 27 kwietnia 2044 r. Decyzję zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organizacje proekologiczne, m.in. Greenpeace.

W czerwcu sąd odmówił wstrzymania wykonania tej decyzji. „W złożonych wnioskach skarżący nie wykazali, że w okresie do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie, na skutek wykonania skarżonej decyzji dojdzie do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków wynikających z rozwiązań przyjętych w tej decyzji” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Niemiecki europoseł: Fundusze dla Polski i Węgier powinny być tymczasowo wstrzymane

Turów. Czesi zadowoleni z działania podziemnej ściany