Ważą się losy embarga na ukraińskie zboże. Bułgaria przeciwko embargu

Tylko do jutra obowiązuje unijne embargo na ukraińskie zboże. Oznacza ono, że zboże nie może być sprzedawane w 5 krajach (na Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii i Rumunii i w Polsce). Władze Polski sprzeciwiają się zniesieniu zakazu i przekonują, że uderzy to w interesy ich rolników. Inaczej widzi to Bułgaria.

Bułgaria przeciwna zakazowi importu

Parlament w Sofii właśnie przegłosował zniesienie embarga. Za dopuszczeniem ukraińskich zbóż do sprzedaży było 124 posłów, przeciw – 69, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Minister finansów Asen Wasilew ocenił, że embargo na ukraińskie produkty spowodowało straty dla budżetu w wysokości na 140 mln lewów (ok. 330 mln zł).

Bułgaria przeciwna zakazowi importu zboża. Decydują o tym dwa czynniki: solidarność z zaatakowaną Ukrainą oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego w skali światowej.

Morawiecki zapowiada niezgodę na zniesienie embarga

Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus zapowiedzieli, że nawet jeśli unijny zakaz nie zostanie przedłużony, Polska i tak uniemożliwi sprzedaż pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy.

– Mówimy „nie” dla rozchwiania i szkodzenia polskiemu rynkowi rolnemu, konsumentom i producentom. To nasza twarda postawa spowodowała, że import ukraińskiego zboża na wspólny unijny rynek został zatrzymany. Teraz Unia rozważa, czy utrzymać to embargo. Powiem wam, jak to się skończy: Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże – mówił premier w nagraniu opublikowanym kilka dni temu.

