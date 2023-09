Piotr Krasnowolski: Krynica Forum 2023 daje regionowi siłę i zacieśnia międzynarodową współpracę

Krynica Forum 2023 to międzynarodowe wydarzenie stanowiące platformę otwartej wymiany myśli, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz budowania relacji na najwyższym szczeblu. Jak zapewniają organizatorzy, celem projektu jest wzmacnianie bezpieczeństwa, spójności społecznej oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

– Tegoroczna edycja Krynica Forum, tak jak poprzednie, łączy biznes, politykę oraz środowisko akademickie. Mamy też, ale oczywiście w znacznie mniejszym obszarze, działalność związaną ze sportem. Założenie imprezy można wyczytać na większości naszych banerów. To „Empowering the Region”, czyli znalezienie czegoś, co da regionowi siłę, możliwość poszerzenia działalności dla dobra tych ludzi, którzy w regionie mieszkają. Skoro znajdujemy się w Małopolsce, to będziemy oczywiście korzystać w dużej mierze z wiedzy, z tego z czego słynie, ze wsparcia przedsiębiorczości, ale także z doświadczenia regionów sąsiednich, między innymi podkarpackiego – powiedział „Wprost” Piotr Krasnowolski, rzecznik Krynica Forum 2023.

Krynica Forum 2023. „Empowering the Region”

Jednak Krynica Forum 2023 to także spotkania na szczeblu międzynarodowym. – Prezydenci Polski i Litwy niejednokrotnie już podkreślali, jak blisko ze sobą współpracują. W tym samym regionie mamy Ukrainę, która została zaatakowana. Zatem nic dziwnego, że biznes, który oczywiście też częściowo jest biznesem wojskowym, rządzący, władze terytorialne myślą o tym, co zrobić, żeby w jakiś sposób z jednej strony pomóc Ukraińcom, a z drugiej, żeby również zadbać o nas – wyjaśnił rzecznik.

– Podczas wydarzenia rozmawialiśmy o różnych formatach bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej. Krynica Forum 2023 jest miejscem na różnego rodzaju więzy, nawiązywanie kontaktów nie tylko związanych bezpośrednio z zapewnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego poprzez koreańskie reaktory, ale także polskiego bezpieczeństwa strategicznego poprzez koreański sprzęt wojskowy – podsumował Piotr Krasnowolski.

