Rakieta uderzyła w fabrykę polskiej firmy. Prezes potwierdza

Podczas ataku rakietowego na Lwów zniszczona została fabryka polskiej firmy Fakro. "Zakład płonie" – powiedział prezes firmy Ryszard Florek w rozmowie z serwisem sądeczanin.info.

Rakieta uderzyła w fabrykę Fakro

„Wiadomość dotarła do nas o piątej nad ranem. Już wiadomo, że w magazynie spłonęło dwa tysiące dachowych okien. Spłonęła też hala produkcyjna” – powiedział serwisowi sądeczanin.info Ryszard Florek.

W ataku nie ucierpiał żaden pracownik firmy. Na razie straty materialne są trudne do oszacowania. „W magazynie było dwa tys. okien. Jedno kosztuje 1 tys. zł, więc to już jest 2 mln. Jeśli doliczyć do tego halę, to wychodzi 10 mln” – mówi Florek.

Jak czytamy w oświadczeniu Fakro, firma czeka na ugaszenie pożaru i jest w stałym kontakcie z pracownikami i kadrą zarządzającą. „Okazujemy im wsparcie. Produkcję w ukraińskich zakładach produkcyjnych przejęły polskie podmioty i będziemy w dalszym ciągu obsługiwać rynek ukraiński” – pisze firma.