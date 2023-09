Wynagrodzenia rosną. Są najnowsze dane

Jak informuje GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło w porównaniu z ubiegłym rokiem o 11,9 proc. Zatrudnienie w firmach pozostało bez zmian.

Spadek w ujęciu miesięcznym

Choć w ujęciu rocznym zanotowano wzrost płac, i to powyżej inflacji, to w porównaniu do poprzedniego miesiąca pensje zaliczyły spadek. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,6 proc. i wyniosło 7 368,97 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym pozostało spadło o 0,2 proc. i wyniosło 6 502,1 tys. etatów.

Zdaniem analityków w kolejnych miesiącach zobaczymy trend spadkowy. "Zero zaskoczenia dla konsensusu. Przyspieszenie dynamiki to rezultat efektów statystycznych, a nie zmiany trendu. Scenariusz na resztę roku bez zmian: powolny trend spadkowy dynamiki płac" – piszą na Twiterze analitycy banku Pekao.

„Tegoroczny sierpień był najsłabszym na tle poprzednich lat. Dostosowanie poprzez zatrudnienie trwa” – dodają analitycy mBanku, zwracając uwagę na zerową dynamikę zatrudnienia.

Bezrobocie w Polsce

Mimo niskiej dynamiki zatrudnienia bezrobocie w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Według ostatnich danych GUS w sierpniu wyniosło 5 proc. W porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie spadło o 0,2 pkt proc. W lipcu 2022 wynosiło 5,2 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2023 r. wyniosła 782,4 tys. wobec 783,5 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 102,1 tys. w lipcu 2023 r. wobec 91,4 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 103,5 tys.