Reaktory SMR. Prezes Orlenu spotyka się z przedstawicielami USA

Czwartkowe spotkanie dotyczyło potencjalnych płaszczyzn współpracy między Orlenem i USA w sprawie technologii modułowych reaktorów jądrowych. „Konsekwentnie budujemy międzynarodowe partnerstwa wokół technologii małych reaktorów jądrowych, która ma szansę uniezależnić energetycznie nasz region. Bardzo dobre spotkanie z przedstawicielem Departamentu Energii USA” – napisał na Twitterze Daniel Obajtek.

Orlen Synthos Green Energy z amerykańskim dofinansowaniem

7 września wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry poinformował, że spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) otrzyma finansowanie od amerykańskiego Departamentu Stanu na przyspieszenie projektu budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce. Wyjaśnił, że wsparcie będzie pochodziło z amerykańskiego projektu „Phoenix”, którego celem jest wspieranie rozwoju SMR-ów w Europie Centralnej, w szczególności projektów budowy małych reaktorów jądrowych w lokalizacjach związanych z energetyką konwencjonalną.

W ramach programu fundusze otrzymają Polska, Czechy i Słowacja. Technologia SMR, którą w Polsce wdraża OSGE to BWRX-300 opracowana przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy. Kerry nie podał kwot wsparcia. Finansowaniu podlegać będzie studium wykonalności projektu.

Modułowe reaktory

Spółka Orlen Synthos Green Energy ma do 2030 roku wybudować co najmniej jeden blok SMR w technologii BWRX-300. To amerykańsko-japońska technologia, na którą Orlen ma w Europie wyłączność.

Pierwszy na świecie reaktor tego typu ma powstać do 2028 roku w Ontario. W Polsce znamy siedem potencjalnych lokalizacji dla tego typu instalacji: Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz okolice Warszawy.

Orlen kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Rozpoczęły się testy

Kaczyński o kluczowej roli Orlenu. „Mielibyśmy gigantyczne ceny"