Andrzej Duda o świadczeniach socjalnych dla Ukraińców: Można dokonać pewnej weryfikacji

Politycy koalicji rządzącej coraz częściej podkreślają, że rząd bierze pod uwagę wycofanie świadczeń socjalnych dla Ukraińców od 1 stycznia 2024 roku. To data, która będzie także wyznaczać zwiększenie programu 500+ na 800+, czyli waloryzacji jego kwoty o 300 zł.

Duda o świadczeniach dla Ukraińców

Kontekst rozmowy o ograniczeniu świadczeń dla Ukraińców mieszkających w Polsce jest niefortunny, na co zwrócił uwagę na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda. Przyznał on, że tego typu rozważania można prowadzić, ale najlepiej robić to w czasie, gdy emocje między Polską a Ukrainą nie są tak wysokie.

W ostatnich dniach nastroje są podgrzewane tematem ukraińskiego zboża, skargi do Światowej Organizacji Handlu i ewentualnym embargiem odwetowym.

– Uważam, że trzeba przyjąć rozwiązanie racjonalne z myślą o ludziach. Oczywiście można dokonać pewnej weryfikacji tego, kto i jak pobiera te świadczenia, bo my to wiemy i jesteśmy w stanie to zweryfikować – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– To, czy należy je odebrać, to decyzja, którą trzeba podjąć bardzo spokojnie i rozważnie, a nie na etapie takich emocji, jakie mamy teraz. Ja apeluję o spokój – dodał, podkreślając, że zgrzyty między Polska a Ukrainą dotyczą wyłącznie małego wycinka relacji i de facto są to nieporozumienia wyłącznie na poziomie politycznym.

Duda o przekazywaniu uzbrojenia

We wcześniejszym wywiadzie dla TVN24 prezydent Andrzej Duda pytany był także o słowa premiera Mateusza Morawieckiego ws. przekazywania uzbrojenia dla Ukrainy.

– Słowa premiera zostały zinterpretowane najgorzej jak to tylko możliwe. Premier mówił to w kontekście nowego uzbrojenia, które kupujemy dla naszej armii. Moim zdaniem, pan premier powiedział tak: Nie będziemy przekazywali nowego uzbrojenia, które w tej chwili kupujemy w ramach modernizacji polskiej armii Ukrainie – powiedział prezydent Andrzej Duda na antenie TVN24.

– Ja tak zrozumiałem tę wypowiedź, bo rozmawiałem z premierem na ten temat już wiele miesięcy temu. Obaj mieliśmy wtedy takie samo stanowisko: Nie możemy przekazywać naszego nowego uzbrojenia, które w tej chwili za miliardy dolarów kupujemy polskiej armii, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polski – dodał prezydent.

