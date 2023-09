Embargo na zboże. Telus o „europejskim lobbingu”

„Musimy razem zbudować mechanizmy, które sprawią, że ukraińskie produkty będą jechały tam, gdzie jechały przed wojną. Tam, gdzie są potrzebne. Te korytarze solidarnościowe, które zbudowaliśmy, działają” – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że w lutym przez Polskę przejechało 114 tys. ton zboża, w marcu 120 tys. ton, w czerwcu, już po wprowadzeniu zakazu, ponad 260 tys. ton.

Spotkanie ministrów

W przyszłym tygodniu minister Telus ma spotkać się z szefem ukraińskiego resortu rolnictwa Mykołą Solskim. Celem spotkania jest wypracowanie wspólnych mechanizmów dotyczących handlu ukraińskim zbożem po tym, jak Unia Europejska zniosła embargo, a część krajów przyfrontowych, w tym Polska, postanowiła się do nowych zasad nie dostosować.

„Ja się dziwię, że Unia Europejska podejmuje takie decyzje, nieoparte na danych, tylko czysto polityczne. Lobbing europejski ma wpływ na to, co się dzieje, media krytykują nas, że łamiemy prawo i próbujemy wywołać konflikt z Ukrainą. A my po prostu stajemy po stronie polskiego rolnika” – skomentował Telus.

Embargo na zboże

Decyzja polskiego rządu o przedłużeniu zakazu wwozu do Polski zboża z Ukrainy, mimo odmiennej decyzji Komisji Europejskiej, doprowadziła do sporu na linii Kijów – Warszawa.

W poniedziałek ukraińskie władze ogłosiły, że Polska, Węgry i Słowacja zostaną ukarane przez Ukrainę za przedłużenie zakazu wwozu ukraińskiego zboża. Jak powiedział premier Denys Szmyhal, jeśli trzy wymienione kraje nie wprowadzą ustaleń Komisji Europejskiej, Ukraina odpowie embargiem odwetowym. Zdaniem premiera Ukrainy, działania dwóch rządów są złamaniem zasad Międzynarodowej Organizacji Handlu.

