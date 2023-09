Kosiniak-Kamysz: Więźniowie czwartego piętra muszą zostać uwolnieni

Trzecia Droga, czyli komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni zorganizował konwencję wyborczą w Kielcach. W dużej części poświęcona była ona osobom z niepełnosprawnościami. Liderzy obu partii przedstawili jednak także kilka pomysłów dotyczących gospodarki.

Windy w blokach

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, że nie może być tak, że w Polsce nadal ponad 25 tysięcy bloków wielorodzinnych nie ma windy. Mówił, że jest to szczególnie uciążliwe dla osób starszych, dla których często stanowi to barierę nie do przejścia.

– 25 tysięcy budynków mieszkalnych w Polsce nadal jest bez windy. Więźniowie czwartego piętra po 15 października muszą być uwolnieni – nawoływał ze sceny lider PSL. – To jest Polska moich marzeń, taka, która się zaopiekuje, ale nie wyręczy – dodał.

Lider ludowców mówił też, że nie podoba mu się obecny kształt polityki socjalnej państwa. Jego zdaniem nie może być tak, że każdy dostaje tyle samo niezależnie od tego, jak się stara.

– Polityka społeczna musi bardzo mocno promować aktywność. Mam wrażenie, że tak nie jest, że dziś ci, co leżą na kanapie, mają takie samo wsparcie jak ci, którzy pracują na dwóch etatach – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pieniądze z KPO muszą zostać odblokowane

Jeden z liderów Trzecie Drogi wspomniał także, że do lepszego rozwoju Polski niezbędne jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

– To bardzo ważne, aby korzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego. To bardzo ważne, aby korzystać z KPO. Patriotyzm i europejskość to nie sprzeczność, one idą ze sobą w parze – wyliczał Kosiniak-Kamysz.

W nawiązaniu do polityki senioralnej, poza windami w blokach, lider PSL wskazał także na jeszcze jeden pomysł. Chodzi o dostęp do kultury dla seniorów.

– Darmowy wstęp na próby generalne w filharmoniach, operach i teatrach dla seniorów za darmo. Trzecia Droga chce, aby w ten sposób także te osoby miały równy dostęp do kultury – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Hołownia: Przegrywamy wojnę o odbudowę Ukrainy

Na ważny aspekt gospodarczy wskazał także drugi z liderów Trzeciej Drogi – Szymon Hołownia. Chodzi o udział Polski w kontraktach na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń wojennych.

– Domagają się (Prawo i Sprawiedliwość – przyp. red.) od Niemiec rekompensat za wojnę sprzed 80 lat. To dobrze, ale przegrywamy z Niemcami wojnę o odbudowę Ukrainy. Miliardy dolarów, tysiące miejsc pracy przejdą nam koło nosa – powiedział Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 mówił także o polityce mieszkaniowej i socjalnej. Jego zdaniem możliwe jest wybudowanie nawet miliona mieszkań rocznie, co wyraźnie poprawiłoby sytuację na rynku i unormowało ceny.

– Trzeba uwolnić obrót ziemią w miastach, tak aby samorządy mogły dowolnie nią gospodarować. Milion mieszkań rocznie jest w naszym zasięgu – powiedział.

Szymon Hołownia skrytykował także pomysł Babciowego, który przedstawiła na wstępnym etapie kampanii Platforma Obywatelska. Jego zdaniem za wiele mniej pieniędzy można wybudować sieć żłobków. – Za kilkakrotnie mniej niż Babciowe zainwestujemy w żłobki, tak, aby kobiety mogły zostać na rynku pracy, a ich dzieci mogły się rozwijać w żłobku – dodał.

