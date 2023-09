Embargo na zboże. Ukraina wycofa skargę?

Grupę Wyszehradzką tworzą: Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. We wtorek doszło do spotkania ministrów rolnictwa, na którym dyskutowano o konflikcie dotyczącym importu zboża z Ukrainy. Szefowie resortów rolnictwa uznali, że wycofanie przez Ukrainę skargi złożonej do Światowej Organizacji Handlu poprawiłoby wzajemne relacje.

Ukraina nie odpowiada

Podczas spotkania wspólny apel przekazano ministrowi rolnictwa Ukrainy. — Na moje pytanie, czy Ukraina wycofa skargę, odpowiedź nie padła. Pan minister stwierdził, że to nie jest kluczowa sprawa, a dla nas jest kluczowa. Jest bardzo ważna. Stworzyłoby to dobry klimat i uniknęlibyśmy wielomiesięcznych postępowań — stwierdził Bartosik.

Poinformował też, że Ukraina pozostaje przy swoim poprzednim stanowisku i chce rozwiązać problem przy pomocy własnych licencji na handel zbożem. — Nie możemy się na to w tej chwili zgodzić, bo uważamy, że to my powinniśmy wydawać zgody na przyjmowanie zboża lub nie. Uważamy, że takie stanowisko może doprowadzić do niekontrolowanego napływu zboża do naszego kraju – stwierdził.

Embargo na zboże

Decyzja polskiego rządu o przedłużeniu zakazu wwozu do Polski zboża z Ukrainy, mimo odmiennej decyzji Komisji Europejskiej, doprowadziła do sporu na linii Kijów – Warszawa.

W poniedziałek ukraińskie władze ogłosiły, że Polska, Węgry i Słowacja zostaną ukarane przez Ukrainę za przedłużenie zakazu wwozu ukraińskiego zboża. Jak powiedział premier Denys Szmyhal, jeśli trzy wymienione kraje nie wprowadzą ustaleń Komisji Europejskiej, Ukraina odpowie embargiem odwetowym. Zdaniem premiera Ukrainy, działania dwóch rządów są złamaniem zasad Międzynarodowej Organizacji Handlu.

Czytaj też:

Szydło o dalszym wspieraniu Ukrainy. „Na nieco innych zasadach”Czytaj też:

Nieoczekiwane wystąpienie Zełenskiego. „Stopniowo usuwamy emocje z tego tematu”