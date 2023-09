Brejza twierdzi, że do Polski trafia węgiel z Rosji. „Przedstawię dokumenty i nagrania”

Do Polski nadal ma trafiać węgiel z Rosji. Wszystko mimo embarga na ten surowiec, który polski rząd wprowadził jako jeden z pierwszych w Europie. Ustalenia przedstawił senator Krzysztof Brejza.

Węgiel z Rosji w Polsce

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza twierdzi, że do polskich portów nadal wpływają transportowce z rosyjskim węglem na pokładzie. Na dowód swoich słów przedstawił nagrania z portu w Szczecinie, a także dane z aplikacji służącej do lokalizacji statków. Polityk twierdzi, że „w ostatnim czasie” do Polski trafiło aż 1,5 tony rosyjskiego węgla.

„BUM! Ponad milion ton węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. Transport małymi jednostkami (by nie rzucał się w oczy) z obwodu leningradzkiego realizują rosyjscy marynarze. Dziś przedstawię dokumenty i nagrania potwierdzające ten proceder” – napisał w serwisie X senator KO.

Statek pod banderą państwa karaibskiego

W kolejnych wpisach polityk zamieścił także filmy z rozładunku statku Rosenburg. Jest to niewielki transportowiec pływający pod banderą karaibskich Antigua i Barbudy, ale jego załoga ma być w całości rosyjska. Jak wynika z danych geolokalizacyjnych, statek przypłynął do Szczecina z portu w Wyborgu.

„W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu” – napisał senator.

Polityk dodał także, że po godzinie 3 nad ranem rozpoczęło się rozładowywanie ładunku na nabrzeże. "Wyładunek węgla z rosyjskiego portu w Szczecinie, rosyjscy marynarze mają chwilę na odpoczynek. Statek oczywiście pod banderą nie Rosji, ale Antigua i Barbudy" – czytamy pod filmem, który pokazuje rozładunek węgla.

