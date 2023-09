Kazimierz Marcinkiewicz został doradcą szejka. Pochwalił się nową posadą

„Dla mnie to zaszczyt, wyróżnienie, bardzo interesujące wyzwanie, ale także kolejna możliwość by podróżować po świecie” – napisał w poście na portalu LinkedIn były premier polski Kazimierz Marcinkiewicz. We wpisie informuje o nowej posadzie. Były premier dołączył także zdjęcia i dyplom nadania tytułu doktora honoris causa Rushford Business School.

Kazimierz Marcinkiewicz doradza szejkowi

Premier egzotycznego z perspektywy lat koalicyjnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony w latach 2005-2006, a z wykształcenia fizyk, będzie teraz doradzał szejkowi Ahmedowi Bin Faisal Al-Qassimi.

„Na bliskim wschodzie i w Afryce są bardzo interesujące projekty technologiczne, finansowe i z branży IT” – napisał także Marcinkiewicz. Po zakończeniu burzliwej kariery politycznej, w której były premier dał się poznać głównie z jednej konferencji prasowej, na które padło słynne już „Yes, yes, yes” , Marcinkiewicz zajął się dużym biznesem.

Był on m.in. dyrektorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także doradczą inwestycyjnym w Goldman Sachs.

Szejk rządzący dwoma emiratami

Nowy pracodawca byłego polskiego premiera jest osobą bardzo wpływową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego Wysokość szejk Ahmed Bin Faisal Al-Qassimi jest członkiem rodziny królewskiej Al Qassami, która rządzi dwoma emiratami – Sharjah i Ras Al Khaimah. Szejk ma za sobą bogatą karierę wojskową. Przewodził siłami obronnymi Abu Dhabi, a także był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony kraju.

Obecnie poza obowiązkami związanymi z byciem częścią rodziny królewskiej, prowadzi liczne biznesy. Jest m.in. prezesem Faisal Holding LLC, GIBCA, Grand Stores, Hospitality Management Holdings LLC i United Arab Bank.

