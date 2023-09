Andrzej Duda o CPK: To najważniejsza inwestycja pierwszej połowy XXI wieku

W czwartek prezydent Andrzej Duda podsumował dotychczasowe prace przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Jesteśmy największym krajem europy środkowej. Dzisiaj tworzymy rodzinę krajów, które nazywamy rodziną Trójmorza, państw między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Krajów, które chcą z nami współpracować, jest coraz więcej. Są kraje, które cały czas aspirują do tego, żeby stać się częścią tej wspólnoty. Nie tylko jesteśmy w tej grupie w absolutnej czołówce, ale przede wszystkim jesteśmy największym krajem – powiedział. Dodał, że współpraca zaczęła się od budowy sieci dróg, kolei, możliwości zapewnienia szybkości przemieszczania. Polska jest zatem, jak mówi prezydent Duda, naturalnym hubem transportowym.

Polska potrzebuje CPK

Prezydent dodał, że aby utrzymać się w czołówce, trzeba cały czas inwestować. – Mimo ataków zrealizowaliśmy przekop Mierzei Wiślanej. Bardzo liczę na to, że będzie czwarty port RP w Elblągu. Musimy cały czas iść do przodu. Drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny – powiedział Duda.

– Po to robimy CPK, żeby u nas lądowały samoloty, w samym porcie lotniczym będzie 35 tys. miejsc pracy. A ile w pozostałej części kraju? Tego się nie da policzyć – dodał.

CPK coraz bliżej

W czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. Plan Generalny to uzupełnienie Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego.

Na początku lipca spółka opublikowała szczegóły Master Planu. Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Jak będzie wyglądał port lotniczy w Baranowie?

Po północnej stronie terminala powstanie dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Dzięki nowym, budowanym przez spółkę liniom dla Kolei Dużych Prędkości i modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu między lotniskiem CPK i Warszawą a największymi miastami w Polsce nie przekroczy 2,5 godziny.

Projektowana linia kolejowa, która zostanie oddana do użytku wraz z uruchomieniem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, wpinając lotnisko w system Kolei Dużych Prędkości. Dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego CPK z liniami m.in. w stronę Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

