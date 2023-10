Rusza ostatnie posiedzenie RPP przed wyborami. Stopy procentowe znów w dół?

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła niemal cały rynek swoją pierwszą decyzją po przerwie wakacyjnej. Na wrześniowym posiedzeniu organ obniżył stopę referencyjną o aż 75 punktów bazowych do poziomu 6 proc. 3 października rozpoczęło się drugie po wakacjach i ostatnie przed wyborami parlamentarnymi posiedzenie decyzyjne. Czego należy się spodziewać?

Stopy procentowe znów w dół?

Analitycy po tym, co wydarzyło się we wrześniu, są zdecydowanie ostrożniejsi w swoich przewidywaniach dotyczących tego, co może ogłosić Rada Polityki Pieniężnej w godzinach popołudniowych 4 października.

Biorąc pod uwagę fakt, że jest to ostatnie posiedzenie rady przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października, a także fakt, że GUS zaraportował kolejny spadek inflacji, analitycy zakładają kolejną obniżkę stóp procentowych.

„Naszym bazowym założeniem jest ruch o 50 pb, nie wykluczamy jednak też „standardowej” obniżki, o 25 pb Konsensus właśnie ku tej ostatniej się skłania, choć rozstrzał jest spory – ekonomiści ankietowani przez Bloomberga spodziewają się od 0 do 75 pb cięć” – czytamy w analizie ekonomistów Ebury.

Podobnego zdania jest główny ekonomista banku PKO BP. Piotr Bujak twierdzi, że „RPP zdecyduje zapewne o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych”.

– Spodziewamy się, że łącznie do końca roku stopy spadną o 50 pkt bazowych, czyli o pół punktu procentowego. Natomiast w pierwszej połowie 2024 r. nastąpią kolejne obniżki o łącznie 100 pkt bazowych – powiedział ekonomista w wywiadzie dla PAP Biznes.

Inflacja w Polsce w dół

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane dotyczące inflacji we wrześniu. Wyniosła ona 8,2 proc. rok do roku, wobec 10,1 proc. w sierpniu. Po raz ostatni jednocyfrową inflację w Polsce odnotowano w lutym 2022 roku, czyli na początku wojny na Ukrainie. Wyniosła ona wówczas 8,5 proc. Od tamtej pory wskaźnik rósł, osiągając rekordowy poziom 18,4 proc. w lutym tego roku.

