Polacy przestali bać się drożyzny. Eurostat: Sprzedaż detaliczna wzrosła

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Unii Europejskiej. Polska na tle całej wspólnoty prezentuje się tym razem niezwykle korzystnie. W przeciwieństwie do Europejczyków, Polacy wrócili do zakupów.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła w sierpniu 2023 r. w ujęciu miesięcznym o 1,2 proc., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Jest to znacznie więcej, niż przewidywali analitycy. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4 proc. spadku w ujęciu miesięcznym. W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna spadła o 0,9 proc. w porównaniu z lipcem.

Jeszcze gorzej wyglądają dane przedstawiane w porównaniu z sierpniem 2022 roku. Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 2,1 proc. oraz spadła o 2 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3 proc. spadku w ujęciu rocznym.

Polacy wracają do sklepów

Według przedstawionych przez europejski urząd statystyczny danych sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo wzrosła w Polsce w sierpniu o 0,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W tym ujęciu wygląda to na pomijalną różnicę, ale nieco lepiej prezentują się dane porównujące miesiąc do miesiąca. Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła już bowiem o 1,7 proc. w porównaniu do lipca tego roku.

Inflacja spada

Główny Urząd Statystyczny podał 29 września wstępne dane dotyczące inflacji we wrześniu. Wyniosła ona 8,2 proc. rok do roku, wobec 10,1 proc. w sierpniu. Po raz ostatni jednocyfrową inflację w Polsce odnotowano w lutym 2022 roku, czyli na początku wojny na Ukrainie. Wyniosła ona wówczas 8,5 proc. Od tamtej pory wskaźnik rósł, osiągając rekordowy poziom 18,4 proc. w lutym tego roku.

