Glapiński: Może się zdarzyć lekka recesja

W czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego tłumaczył ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła obniżyć stopy proc. o 25 pkt bazowych. Glapiński przywołał ostatnie dane, które wskazują na ochłodzenie gospodarki. – Ceny produkcji sprzedanej lecą na łeb na szyje. To są bardzo ostre procesy. Procesy schodzenia do normalnej sytuacji. Daj Bóg, a my nad tym pracujemy intensywnie, żeby nie zejść z tym wszystkim poniżej, żeby nie pojawiła się recesja. W tym roku powinien być lekki wzrost, bardzo mały, ale wzrost. Może się oczywiście zdarzyć lekka recesja, ale to nie jest żaden problem – powiedział.

Spada inflacja

Tłumacząc decyzję RPP prezes Adam Glapiński zwrócił uwagę na spadającą od lutego inflację, która we wrześniu osiągnęła poziom 8,2 proc. Wraz z inflacją spadają też oczekiwania inflacyjne, a to one, w dużej mierze, kształtują wzrost cen.

– Społeczeństwo, przedsiębiorcy, radykalnie obniżyli oczekiwania inflacyjne. Już nie mówią o Turcji, nie oczekują szaleństwa. Przedsiębiorcy, w związku z tym, nie planują podnoszenia cen – powiedział Glapiński.

Glapiński o inflacji

– Inflacja konsumencka obniży się do powyżej 7 proc. rok do roku w październiku i ukształtuje się na poziomie 6-7 proc. na koniec br. oraz 5 proc. około połowy przyszłego roku – prognozuje Glapiński. – W następnym miesiącu będzie 7 proc. z czymś, na koniec roku będzie między 6 a 7 proc.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. wysokości stóp procentowych w Polsce. Po posiedzeniu Narodowy Bank Polski wydał następujący komunikat: „Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc”. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. w skali roku.

Przypomnijmy, że miesiącem doszło do pierwszej od maja 2020 roku obniżki stóp procentowych. RPP zdecydowała się na cięcia o 75 punktów bazowych, co było ogromnym zaskoczeniem dla ekspertów, gdyż spodziewano się obniżki o 25 punktów bazowych.

