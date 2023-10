Lotnisko w Tel Awiwie działa, ale przewoźnicy boją się latać. Które linie odwołują loty?

Lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie działa normalnie, o czym informuje w komunikacie. Nie oznacza to jednak, że ruch samolotów odbywa się normalnie. Pasażerowie są proszeni o sprawdzanie komunikatów przewoźników, bo to do nich należy decyzja o rozpoczęciu lotu do Izraela lub wylotu z tego kraju.

Latanie nad terytorium Izraela jest obecnie bardzo niebezpieczne, więc linie lotnicze odwołują loty. Wczoraj decyzję o zawieszeniu lotów podjął polski przewoźnik LOT. Odwołane zostały loty niedzielne: LO 153/156, LO 155/LO160. Sytuacja jest dynamiczna i przewoźnik nie obiecuje, że zaplanowane na najbliższe dni rejsy odbędą się. LOT odwołuje loty Na stronie przewoźnika możemy przeczytać komunikat następującej treści: „ze względu na sytuację zagrożenia dla ruchu lotniczego rejsy PLL LOT z Tel Awiwu w najbliższych dniach mogą zostać opóźnione lub odwołane. Jeżeli jesteście Państwo pasażerami PLL LOT, którzy przebywają aktualnie w Izraelu, prosimy o przekazanie nam swoich danych kontaktowych pod nr. Tel. +97237217931,WhatsApp lub email: [email protected]. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco Państwa informować w sprawie ewentualnych zmian dotyczących Państwa rejsów”. Linia informuje także, że trwają prace nad alternatywnymi sposobami powrotu polskich obywatelu z Izraela w sytuacji, gdyby obecna sytuacja się przedłużała. Główne lotnisko w Izraelu, Ben Gurion Airport, działa normalnie pomimo ostrzału. Pasażerowie muszą na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników, bo to do nich należy decyzja o przełożeniu godziny odlotu albo anulowaniu rejsu. Pojedyncze loty z Ben Gyrion Airport odbywają się Wiele linii nie chce ryzykować życia pasażerów. Przynajmniej pięć lotów Israir, które wystartowały z Ben Gurion Airport, zostało zmuszonych do powrotu. Ryanair odwołał loty do Berlina, Mediolanu, Brukseli i innych miejsc docelowych. Ponadto wszystkie loty Delta Airlines, które miały opuścić Stany Zjednoczone w sobotę wieczorem i w niedzielę rano w kierunku Izraela, zostały anulowane. Sprawdziliśmy tablicę odlotów: na 12 zaplanowanych od godziny 23 w sobotę do 10:40 w niedzielę 11 rejsów miała status „opóźniony”, a jeden został odwołany. W późniejszych godzinach było lepiej: między 11 a 12:20 w niedzielę odleciało 5 samolotów. Loty Wizz Air z Warszawy do Izraela Część lotów jest przekierowana: samolot Wizz Air z Warszawy wylądował w Larnace na Cyprze. Niedzielny lot tej linii w ogóle został odwołany. „Ze względu na sytuację w Izraelu, Wizz Air odwołuje loty do i z Tel Awiwu zaplanowane na niedzielę 8 października 2023 r. " — napisano w komunikacie. Przewoźnik zapewnił, że pozostaje w kontakcie z pasażerami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS. „Pasażerom, których dotyczą zmiany, linia zapewnia możliwość modyfikacji rezerwacji lub zwrotu kosztów, a także zakwaterowanie” – zapewniono. Czytaj też:

Bojownicy Hamasu paradowali z nagim ciałem. Matka młodej Niemki błaga o pomocCzytaj też:

W ewakuację Polaków z Izraela włączy się wojsko. Mariusz Błaszczak ogłosił decyzję