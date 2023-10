Debata w TVP. Politycy pytani o prywatyzację. Padły słowa o tajemniczym wazonie

Jednym z pytań podczas debaty przedwyborczej w TVP kandydaci komitetów wyborczych pytani byli o kwestie prywatyzacji polskich spółek, w tym Spółek Skarbu Państwa.

Debata TVP. Politycy nie chcą prywatyzacji

Co ciekawe, wśród uczestników debaty nikt nie wypowiedział się za tym, aby prywatyzować polskie spółki.

– Lewica jest przeciw wyprzedaży polskiego majątku. Prezes Obajtek oddał pół Rafinerii Gdańskiej Arabii Saudyjskiej. Wykupił też wszystkie regionalne dzienniki promując PiS – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

– Lasy, to są aktywa strategiczne dla całej gospodarki. Trzeba o nie zadbać i nie pozwalać na to, aby wyprzedawać drewno. PiS zbudował wokół Orlenu prawdziwy moloch, to jest niebezpieczne. Cały czas nie mamy także struktury własnościowej CPK i elektrowni jądrowej – powiedział Krzysztof Bosak.

– Rząd PO wyprzedał majątek narodowy za 58 mld. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy Wierch i nagrania Krzysztofa Krawczyka. Gdyby PO doszło do władzy, to byłoby jak w Lidlu – tydzień niemiecki i tydzień francuski – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Specjaliści w Spółkach Skarbu Państwa

W kwestiach kierowania Spółkami Skarbu Państwa podobne podejście mają Bezpartyjni Samorządowcy i Trzecia Droga. Obaj przedstawiciele uważają, że na czele SSP powinni stać specjaliści, a nie nominaci polityczni.

– Nie wolno prywatyzować strategiczny spółek, a oni (PiS – przyp. red.), dokładnie to zrobili. Za następnego demokratycznego rządu w Spółkach Skarbu Państwa nie będzie ani ludzi Morawieckiego, ani Tuska, ani Hołowni, będą tam specjaliści – powiedział Szymon Hołownia.

– Nie wiem, czy zostało jeszcze coś, co da się sprywatyzować. Reszta spółek, to już firmy strategiczne. Sprzedaliśmy część spółek paliwowych firmom arabskim i węgierskim – dlaczego? Mamy młodych zdolnych menedżerów, to oni powinni kierować SSP – powiedział Krzysztof Maj.

– Arabia Saudyjska zapłaciła za Rafinerię w Gdańsku połowę tego, co za piłkarza Cristiano Ronaldo. Ta rafineria to była nasza perła w koronie. Lasy państwowe? Upartyjnione w 100 proc. polskie firmy upadają, bo polskie drewno płynie do Chin – zakończył Donald Tusk.

