Unia odcina Palestynę od pieniędzy. To reakcja na atak na Izrael

Unia Europejska zablokowała wszelkie instrumenty finansowe, jakich do tej pory udzielała Palestynie. Komisarz UE ds. rozszerzenia Olivér Várhelyi ogłosił, że Komisja Europejska poddaje przeglądowi cały portfel środków na rzecz rozwoju – na łączną kwotę 691 mln euro – i natychmiast zawiesza wszystkie płatności. „Należy teraz zająć się podstawami pokoju, tolerancji i współistnienia. Podżeganie do nienawiści, przemocy i gloryfikacji terroru zatruło umysły zbyt wielu osób” – stwierdził węgierski komisarz. „Potrzebujemy działań i to teraz”.

Pieniądze dla Palestyny

W zeszłym roku UE przekazała podmiotom palestyńskim około 300 mln euro i obiecała łącznie 1,8 mld euro w latach 2021–2024. Kwota ta obejmuje pieniądze przekazywane Autonomii Palestyńskiej na pomoc w opłaceniu wynagrodzeń urzędników służby cywilnej i finansowaniu projektów, a także pomoc uchodźcom za pośrednictwem agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z unijnych pieniędzy finansowane były także niektóre organizacje pozarządowe.

Kraje UE przekażą pierwszą polityczną odpowiedź na propozycję zawieszenia finansowania na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych we wtorek po południu. Wideospotkanie zostało zwołane przez Służbę Działań Zewnętrznych UE w celu omówienia szybko rozwijającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Polityka propalestyńska

UE spotkała się już wcześniej z krytyką ze strony izraelskich urzędników w związku z finansowaniem organizacji palestyńskich. W poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer powiedział, że „stosuje się rygorystyczne kontrole w celu zapewnienia, że nie ma bezpośredniego ani pośredniego finansowania Hamasu”.

UE, która popiera rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie, od dawna próbuje zarządzać różnorodnymi poglądami swoich 27 krajów członkowskich na temat konfliktów z Izraelem. Francja, państwa nordyckie i Irlandia tradycyjnie popierają stanowisko, które inne kraje postrzegają jako zbyt propalestyńskie.

W weekend siedzibę Komisji Europejskiej oświetliła izraelska flaga, a przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wielokrotnie na Twitterze mówiła o niezłomnym wsparciu UE dla Izraela. Część europosłów i komentatorów skrytykowała to posunięcie.

Czytaj też:

Netanjahu rozmawiał telefonicznie z Bidenem. „Musimy wejść do Strefy Gazy”Czytaj też:

Wstrząsająca relacja Polaka z Izraela. „Mordowali ludzi jak zwierzęta”