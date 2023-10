Arabia Saudyjska zastąpiła Rosję. Została głównym dostawcą ropy

Jak wynika z bilansu płatniczego za II kwartał, dostawy paliw z Rosji zastąpił import z Arabii Saudyjskiej, Danii oraz Norwegii. Dostawy arabskiej ropy stanowiły 49,0 proc. całego importu. Znacząco wzrósł też import z Danii, dzięki uruchomieniu w IV kwartale 2022 roku rurociągowi Baltic Pipe, którym transportowany jest gaz ziemny. Ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła wartość importu z Norwegii.

Rosja zmniejsza eksport

Podczas gdy państwa europejskie sukcesywnie odcinają się od dostaw rosyjskich surowców, Moskwa podejmuje decyzję o zmniejszeniu wolumenu eksportowanej ropy.

Rosja potwierdziła, że w październiku będzie kontynuować obniżkę eksportu ropy naftowej o 300 tys. baryłek dziennie i planuje utrzymać tę redukcję do końca roku. Reakcją na tę zapowiedź był spadek notowań ropy naftowej na światowych rynkach.

Sankcje na Rosję

Nie jest nowością, że Rosja ma problem ze sprzedażą swojej ropy naftowej i produktów jej rafinacji, a nawet dostawami na krajowy rynek. Kreml ma nadzieję, że zakaz eksportu paliw, który poskutkuje wzrostem cen na globalnym rynku, pomoże rozwiązać ten problem handlowy.

Business Insider we wrześniu przypominał, że Rosja w 2023 r. była największym eksporterem diesla drogą morską, wyprzedzając przy tym USA. Pomiędzy styczniem a połową września dzienny eksport wynosił ok. miliona baryłek. Paliwo trafiało m.in. do Turcji, Brazylii i Arabii Saudyjskiej. Te dostawy znikną jednak z globalnego rynku — od 21 września obowiązuje wprowadzony przez Rosję bezterminowy zakaz eksportu diesla oraz benzyny.

