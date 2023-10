Lasy Państwowe bohaterem debaty TVP. Ile prawdy jest w słowach o wyprzedaży?

Debata TVP, która odbyła się 9 października, z prawdziwą debatą wyborczą miała niewiele wspólnego. Znakomita większość ekspertów przyznała, że tendencyjne pytania prowadzących, a także forma, która nie pozwalała na dyskusję między politykami, sprawiły, że była to wyłącznie słaba imitacja. Co ciekawe, telewizja publiczna prawnie zobowiązana jest do przeprowadzenia prawdziwej debaty przed każdymi wyborami w Polsce.

Pytanie o Lasy Państwowe

Co ciekawe, wśród pytań, które potrafiły trwać po półtorej minuty, czyli o 30 sekund więcej, niż kandydaci mieli na odpowiedzi, pojawił się także wątek Lasów Państwowych. Lasy zostały włączone do zagadnienia prywatyzacji.

W tej kwestii wyjątkowo ostro wypowiedzieli się kandydaci opozycji. Szymon Hołownia reprezentujący Trzecią Drogę, czyli koalicję Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe przyznał, że Lasy Państwowe „już zostały sprywatyzowane przez partię Zbigniewa Ziobro, która wyciąga stamtąd pieniądze na różnego rodzaju hece polityczne” .

Wątpliwości co do roli Lasów Państwowych nie miał też lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Powiedział, że lasy „są upartyjnione w 100 procentach” .

– Najdroższe drewno, niedostępne drewno, polskie firmy meblarskie padają, polskie lasy jadą do Chin. Najwięcej rżną drzew w historii, a drzewo jest najmniej dostępne w historii. Za to będziecie odpowiadali, bo kto podnosi rękę na polskie lasy, ten podnosi rękę na ojczyznę – powiedział Donald Tusk.

W nieco bardziej stonowany sposób na temat lasów wypowiedział się reprezentujący Konfederację Krzysztof Bosak.

– To są aktywa strategiczne dla całej gospodarki, nie należy ich sprzedawać, nie należy ich prywatyzować – powiedział Krzysztof Bosak. – Należy też zadbać o to, żeby z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone drewno, bo to uderza w polską branżę drzewną, uderza w przemysł meblarstwa, w branżę eksportową. W tej chwili, niestety, tego drewna brakuje – dodał lider Konfederacji.

Największa wycinka lasów w historii

Jak słowa, które politycy opozycji wypowiedzieli podczas debaty, mają się do rzeczywistości? Aby je zweryfikować, najlepiej sięgnąć do oficjalnych źródeł. Jak wynika z danych państwowego Głównego Urzędu Statystycznego, eksport drewna i artykułów z drewna w latach 2007-2022 zdecydowanie wzrósł. Trudno jednak mówić, aby ostatnie cztery lata były rekordowe.

Na podstawie danych GUS grafikę obrazującą skalę eksportu opublikował na portalu X Sławomir Kalinowski, ekonomista z Polskiej Akademii Nauk. „W szczytowym okresie (w 2018 roku), było to 12,18 mln ton rocznie! Do lipca 2023 roku sprzedano już 5,0 mln ton, czyli ponad połowę tego co sprzedano w zeszłym roku!” – napisał, wskazując na rok 2018, który faktycznie był rekordowy. Z Polski wywieziono wtedy ponad dwa razy więcej drewna niż w roku 2007.

twitter

Czytaj też:

Debata TVP: Co dalej z wiekiem emerytalnym? Morawiecki do Tuska: Emerytka prosiła, abym oddał panu te 2 złote

Czytaj też:

Kto wygrał debatę TVP? Wśród dziennikarzy dominują dwa nazwiska