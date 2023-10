Inflacja w Niemczech. Dawno nie było tak dobrych wyników

Według podanych w środę przez niemiecki urząd statystyczny danych inflacja konsumencka (CPI) wyniosła we wrześniu 4,5 proc. i jest najniższa od początku roku 2022. Dla porównania w sierpniu wyniosła 6,1 proc. Z kolei zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP), stosowany przez Eurostat, spadł z 6,4 do 4,3 proc. Jest to najlepszy wynik od jesieni 2021 roku.

Inflacja w Niemczech

Jak podaje niemiecki urząd,średni wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych, mierzony wskaźnikiem CPI, wyniósł 0,3 proc., czyli dokładnie tyle, ile wynosił w sierpniu. Z kolei wskaźnik HICP spadł do 0,2 proc. z 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Obie miary są zgodne ze wstępnymi odczytami, które podano pod koniec września.

Bazowa stopa inflacji w Niemczech, która nie obejmuje zmiennych pozycji, takich jak żywność i energia, spadła do 4,6 proc. w ujęciu rocznym z 5,5 proc. w sierpniu.

Inflacja w Polsce

Niebawem Główny Urząd Statystyczny poda ostateczne dane dotyczące wrześniowej inflacji w Polsce. Według szybkiego szacunku inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc.

To wciąż wysoki wynik i znacznie gorszy od tego, który widać obecnie w Niemczech, ale należy pamiętać, że od lutego inflacja spadła o ponad 10 proc.

Prezes Narodowego Banku Polskiego udzielił niedawno wywiadu prawicowemu tygodnikowi „Sieci”. Pytany o to, czy problem dużej inflacji mamy za sobą, Glapiński odpowiada: – Tak, wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp pro- centowych o 0,25 pkt. proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja. I znowu: gdy to zapowiadałem, wylewano na mnie wiadra szyderstw. Ale to oni oszukiwali Polaków, ja mówiłem prawdę, miałem rację, wskazując na tymczasowość tego zjawiska.

Czytaj też:

Inflacja na Węgrzech. Mocny spadekCzytaj też:

PKB Polski. Rozczarowujące prognozy MFW