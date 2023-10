Dobre wieści z rynku walut. Złoty się umacnia

Środa rozpoczęła się od wzrostów głównych indeksów na rynkach akcji Azji i Oceanii. Japoński Nikkei 226 (+0,6 proc.) osiągnął swój najwyższy poziom od 6 sesji, zaś australijski All Ordinaries (+0,7 proc.) był najwyżej od 21 września br. Europejskie rynki akcji nie podtrzymały dziś rano tej dobrej passy (DAX -0,13 proc., CAC 40 -0,74 proc.). Nadal trwała natomiast dobra koniunktura na GPW. WIG-20 rósł ok. godz. 10:50 o 1,18 proc. docierając do poziomu swego szczytu z 15 września br. Swe nowe cykliczne rekordy osiągnęły dziś kursy akcji spółek Kruk, Alior Bank i Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Amerykańskie obligacje

Spadały dziś rano na świecie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Rentowność amerykańskich 10-latek znalazła się na najniższym poziomie od 8 sesji (4,565 proc.), zaś rentowność 10-letnich polskiego rządu dotarła do najniższego poziomu od 2 tygodni (5,784 proc.).

Kurs EUR/USD próbował się dziś rano utrzymać powyżej poziomu 1,06 USD (-0,03 proc. ok. godz. 10:35). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jedna czai się przed podjęciem kolejnego ataku na najwyraźniej broniony przez władze finansowy Japonii poziom 150 JPY (USD/JPY +0,03 proc. ok. godz. 10:40).

Złoty rośnie

Złoty nadal się dziś rano umacniał (EUR/PLN -0,41 proc., -0,46 proc. ok. godz. 10:41). Euro była najtańsze od 6 września br., a amerykański dolar od 7 września br. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara atakował dziś poziom 27000 USD (-1,16 proc. ok. godz. 10:40).

Po poniedziałkowym skoku w górę wywołanym skokiem napięcia na Bliskim Wschodzie spowodowanym przez atak Hamasu na Izrael cena kontraktów na ropę naftową stabilizowała się drugi dzień z rzędu (WTI -0,13 proc., Brent -0,01 proc. ok. godz. 10:30). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie nadal utrzymywała się w okolicach swoich tegodniowych najwyższych od stycznia br. poziomów (+1,57 proc. ok. godz. 10:35). Metale szlachetne lekko drożały próbując się wydobyć ze swoich wielomiesięcznych minimów z końca minionego tygodnia.

