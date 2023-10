Były szef Banku Chin aresztowany. Jest podejrzany o korupcję

Chińska Centralna Komisja ds. Inspekcji Dyscypliny (CCDI), która prowadzi dochodzenie w sprawie korupcji w rządzącej partii komunistycznej, poinformowała w poniedziałek, że Liu Liange został aresztowany. Jest podejrzany o przyjmowanie łapówek i nielegalne udzielanie pożyczek.

Chiński rząd walczy z korupcją

Prezydent Xi Jinping uczynił walkę z korupcją kluczową częścią swojego projektu politycznego, umacniając swoją pozycję najważniejszego przywódcy. Od czasu, gdy pod koniec 2021 r. władze zaczęły atakować sektor finansowy, wszczęto dochodzenia w sprawie dużej grupy bankierów i finansistów.

Xi od dawna mówił, że sektor finansowy musi służyć gospodarce realnej, która zmaga się ze spowolnieniem wzrostu i wysokim bezrobociem wśród młodych osób.

Sypią się kary

Według Reutersa wśród innych osób z sektora finansowego objętych dochodzeniem lub oskarżonych jest Wang Yawei, zarządzający funduszami gwiazd w Chinach. Wang Bin, były prezes China Life Insurance, jednego z największych chińskich ubezpieczycieli, resztę życia spędzi w więzieniu po tym, jak w zeszłym miesiącu sąd uznał go za winnego korupcji i skazał go na karę śmierci w zawieszeniu.

Liu został w zeszłym tygodniu wydalony z partii komunistycznej po oskarżeniach ze strony CCDI, że przywoził do kraju zabronione publikacje, nielegalnie brał łapówki i akceptował rozrywki w prywatnych klubach i ośrodkach narciarskich.

Lista postawionych mu zarzutów była długa i obejmowała błędy ideologiczne, takie jak porzucenie przekonań i niechęć do wdrażania decyzji partii komunistycznej, a także błędy finansowe i zarządcze.

Bank of China jest jednym z „wielkiej czwórki” chińskich banków będących własnością państwa. Zajmuje pozycję jednego z 11 banków o największym znaczeniu dla globalnej stabilności finansowej, co czyni go kluczową częścią światowego systemu finansowego według Rady Stabilności Finansowej i jest czwartym co do wielkości bankiem na świecie pod względem aktywów według S&P Global Badania rynku.

Czytaj też:

Przybywa złota w skarbcu NBP, ale do palmy pierwszeństwa wciąż nam brakujeCzytaj też:

Gospodarka USA uniknęła czarnego scenariusza. „Shutdown-u” nie będzie