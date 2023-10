Chiński przemysł filmowy bije rekordy. Reszta gospodarki ledwie zipie

Choć gospodarka Chin nie odnotowała odbicia po pandemii, jak wielu oczekiwało, to przemysł filmowy ma się dobrze. Od czerwca do września chińscy konsumenci wydali w kasach kin 3,2 miliarda dolarów, co stanowi rekordowy wynik.

Chińska gospodarka nie doświadczyła jeszcze oczekiwanego przez wielu po pandemii odbicia, ale mimo to przemysł filmowy prosperuje. Od czerwca do września chińscy konsumenci wydali w kasie 23,44 miliarda juanów, czyli 3,2 miliarda dolarów, co stanowi rekordowy poziom jak na tę porę roku, jak wynika z danych branżowych Dengta i Maoyan cytowanych przez programy CNN. Chińskie kina biją rekordy Do nowego rekordu przyczyniły się historycznie gorące miesiące od czerwca do sierpnia, kiedy sprzedaż biletów osiągnęła 2,8 miliarda dolarów, pobijając poprzedni rekord z 2019 roku, który wyniósł 2,4 miliarda dolarów. W raporcie CNN podkreślono, że kobiety stanowiły większość z 570 milionów widzów tego lata w Chinach, a 61% widzów to kobiety w przypadku pięciu najpopularniejszych filmów. Mniej więcej połowa widzów była w wieku od 20 do 29 lat. Podczas gdy „Barbie” i „Oppenheimer” zdominowały sprzedaż biletów w USA, wszystkie najpopularniejsze filmy w Chinach zostały wyprodukowane lokalnie, w tym takie tytuły jak „Koniec z zakładami”, „Lost in the Stars” i „Stworzenie bogów I: Królestwo Burze”. Kryzys gospodarczy w Chinach Tymczasem szersze problemy gospodarcze nadal się ujawniają. Pekin próbuje poradzić sobie z niestabilnym rynkiem nieruchomości, spowalniając wzrost, słaby handel i słabnąc zaufanie konsumentów. Niektórzy eksperci ostrzegali nawet, że problemy na rynku nieruchomości mogą wywołać „moment Lehmana”, biorąc pod uwagę ryzyko poważnych niewypłacalności i potencjalnych konsekwencji. „Boom, który charakteryzował sektor nieruchomości w ostatniej dekadzie, dobiegł końca” – powiedział Insiderowi w niedawnym wywiadzie Alfredo Montufar-Helu, szef China Center w Conference Board. „Chiny znajdują się w kluczowym momencie, w którym nie mogą przestać wspierać strony podaży, ponieważ wzrost gospodarczy spowolniłby, ale jednocześnie potrzebują reform po stronie popytu. Miejmy nadzieję, że same intencje mogą zwiększyć zaufanie do rynku”. Czytaj też:

