NBP kupuje złoto. Tyle w skarbcu jeszcze nie było

Gorączka złota w Narodowym Banku Polskim trwa. Zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP Adama Glapińskiego, rezerwy złota są stale zwiększane. We wrześniu zasoby w skarbcu wzrosły do 10,729 mln uncji z 10,108 mln uncji w sierpniu. To oznacza wzrost o 6,1 proc. w ciągu jednego miesiąca. Jednocześnie bank poinformował, że na koniec ubiegłego roku w skarbcu było 7,352 mln uncji, więc w tym roku nasze zasoby złota wzrosły o aż 45,9 proc.

Złoto w NBP

W sierpniu polskie oficjalne rezerwy złota najprawdopodobniej przewyższyły rezerwy brytyjskie. Według danych MFW na koniec lipca Wielka Brytania posiadała 310,3 ton złota i ilość ta pozostaje niezmienna od lat. Jeśli Brytyjczycy nie dokupili złota, to spadli w tej statystyce za Polskę.

– Jesteśmy poważnym bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. – przyznał prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej.

Które banki mają najwięcej złota?

Serwis Obserwator Finansowy wylicza, że w 2022 r. banki centralne zakupiły łącznie 1136 ton królewskiego kruszcu. Wśród banków centralnych, które kupiły go najwięcej, znajdują się banki centralne gospodarek rozwijających się, tj. Turcji (148 ton), Chin (62 tony) i Egiptu (47 ton).

Największe zasoby złota posiadały z kolei banki centralne Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Francji i Rosji. Poza krajowymi bankami centralnymi, złoto utrzymuje także Europejski Bank Centralny, który na koniec 2022 r. miał ok. 506 ton tego kruszcu.

W Unii Europejskiej Polska jest ósmym krajem pod względem zapasów złota. Polska w unijnym rankingu plasowała się na 8. pozycji z 228 tonami złota. Jesteśmy za to liderem w regionie. Na drugim miejscu w tym rankingu znalazła się Rumunia, która dysponuje 103 tonami, a za nią Węgry z 94 tonami.

Czytaj też:

Moneta dla narodowców. NBP uczcił Marsz NiepodległościCzytaj też:

Tusk mówił o „wyniesieniu Glapińskiego z NBP”. Domański: Byłbym od tego bardzo daleki