Amerykańska gospodarka odżywa. Wzrost PKB zaskoczył analityków

Sytuacja gospodarki Stanów Zjednoczonych jest lepsza, niż sądzono. Departament Handlu podał dane dotyczące wzrostu PKB w trzecim kwartale. Są one zaskakujące dla analityków.

PKB USA mocno w górę

Wygląda na to, że gospodarka Stanów Zjednoczonych najtrudniejsze chwile ma już za sobą. Po problemach związanych z lockdownami wywołanymi pandemią koronawirusa, kryzysem sektora bankowego, a następnie efektami gospodarczymi wojny w Ukrainie, widać pierwsze przebłyski odbicia.

Spadająca inflacja, zduszana przez stanowcze działania Rezerwy Federalnej dała firmom nieco oddechu, co widać w odbijającym od dnia poziomie Produktu Krajowego Brutto. W drugim kwartale 2023 roku, wzrost PKB ocierał się o recesję. Zanotowano wtedy 2,1 proc. wzrostu. Najnowsze dane są już bardziej optymistyczne.

Jak wynika z informacji Departamentu Handlu USA, wzrost PKB w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 4,9 proc. w ujęciu rocznym. Jest to znacząco więcej, od konsensusu rynkowego. Analitycy przewidywali bowiem, że amerykańska gospodarka urośnie o 4,3 proc.

USA: spada inflacja bazowa

Inflacja w USA we wrześniu pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do sierpnia. Jeszcze przed wakacjami wszystko wskazywało, że inflacja w USA będzie stabilnie maleć. Od czerwca 2022 do czerwca 2023 odczyty wskazywały na stopniowy spadek dynamiki wzrostu cen i dopiero lipiec 2023 roku przyniósł odbicie w górę.

Niezależnie od wzrostu inflacji konsumenckiej w lipcu i w sierpniu, inflacja bazowa (bez najbardziej zmiennych cen żywności i nośników energii) pozostała w trendzie spadkowym (w sierpniu spadła do 4,3 proc. z 4,7 proc. w lipcu). To dobry sygnał, który wskazuje, że sytuacja gospodarcza podąża w dobrym kierunku. We wrześniu inflacja bazowa również zaliczyła spadek – 4,1 proc. w skali roku).



Zwrócili na to uwagę analitycy PKO BP. „Kluczowy punkt programu na dziś to amerykańska inflacja CPI za wrzesień, która wg konsensusu ma się nieznacznie obniżyć do 3,6 proc. (r/r) z 3,7 proc. (r/r) w sierpniu, podczas gdy miara bazowa może spaść do 4,1 proc. (r/r) z 4,3 proc. (r/r) w sierpniu”.

