Terroryści zarabiają na kryptowalutach. 130 milionów w kilka lat

Stany Zjednoczone będą ścigać firmy kryptowalutowe, które nie powstrzymują grup terrorystycznych przed przesyłaniem pieniędzy, ostrzegł w piątek zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeyemo. „Jeśli nie podejmą działań zapobiegających nielegalnym przepływom finansowym” – powiedział Adeyemo podczas przemówienia w Royal United Services Institute w Londynie, „Stany Zjednoczone i nasi partnerzy to zrobią”.

Kryptowaluty finansują terroryzm

Komentarze Adeyemo są następstwem listu senator Elizabeth Warren, demokratki z Massachusetts i kilkudziesięciu członków Kongresu, który wezwał administrację Bidena do rozprawienia się z używaniem kryptowalut przez terrorystów. Przytoczyła raport, że grupy terrorystyczne Hamas i Palestyński Islamski Dżihad zebrały w ostatnich latach ponad 130 milionów dolarów w kryptografii.

Wszystko to wywołało szalejącą debatę w Waszyngtonie oraz w świecie kryptowalut i finansów na temat tego, w jakim stopniu kryptowaluta przyczynia się do terroryzmu.

Najnowszy raport

Elliptic, firma, która dostarczyła część danych do raportu, odpowiedziała w poście na blogu, że „nie ma dowodów sugerujących, że zbiórki funduszy kryptowalutowych pozwoliły zebrać cokolwiek bliskiego” cytowanej liczbie oraz że część pieniędzy mogła trafić do małych brokerów kryptowalut, czasami określanych jako organizacje terrorystyczne ze względu na ich rolę w finansowaniu. Firma analityczna Chainalytic, która nie dostarczyła danych do raportu, stwierdziła, że gdy szacunki dotyczące finansowania terroryzmu obejmują wszystkie fundusze dla tych usługodawców, błędnie zakłada się, że wszystko, co napływa do usług, jest powiązane z terroryzmem.

„Lobbyści kryptowalut próbują zminimalizować rolę terroryzmu finansowanego przez kryptowaluty” – powiedział senator Warren DealBook, odrzucając tę krytykę.

Anonimowe pieniądze

Ponieważ kryptowaluty są anonimowe, pozbawione granic i przepływają przez pośredników działających w szarej strefie regulacyjnej, krytycy od lat sygnalizują, że mogą zostać wykorzystane przez terrorystów do zbierania funduszy. Ale na ile realne jest to zagrożenie?

Niektóre władze twierdzą, że wojna w Gazie może spowodować wzrost gromadzenia funduszy kryptowalutowych przez grupy terrorystyczne. Tom Alexandrovich, dyrektor wykonawczy Wydziału Cyberobrony w Izraelskiej Krajowej Dyrekcji ds. Cyberbezpieczeństwa, powiedział, że nastąpił wzrost gromadzenia funduszy kryptograficznych dla grup terrorystycznych, ponieważ są one odcinane przez tradycyjne źródła, takie jak banki.

