Usługi sąsiedzkie i krótki pobyt w DPS. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

1 listopada wchodzi w życie znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie oraz usługi wsparcia krótkoterminowego. Na realizację niektórych zadań gminy będą mogły pozyskać środki z Korpusu Wsparcia Seniorów.

Ustawa o pomocy społecznej

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej wprowadza usługi sąsiedzkie jako nową formę wsparcia realizowaną w środowisku osób potrzebujących. Gminy będą miały obowiązek finansowania tego rodzaju świadczeń, pod warunkiem, że zechcą je wdrożyć, ponieważ przepisy o usługach sąsiedzkich nie mają charakteru obligatoryjnego.

– Gminy będą mogły otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla mieszkańców w wieku 65 lat i więcej w ramach kolejnej edycji Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Środki planowane na ten cel to blisko 30 mln zł – powiedziała, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawa wprowadza też usługi pobytu krótkoterminowego w domach pomocy społecznej, które mogą być realizowane w formie dziennej lub całodobowej. Samorządy, które wyznaczą DPS-y, do świadczenia tego rodzaju usługi, muszą dostosować budynek, np. wyodrębnić osobną salę do odpoczynku oraz szatnię i sanitariaty. Do realizacji opieki krótkoterminowej musi też zostać wydzielony lub dodatkowo zatrudniony personel.

Czytaj też:

„Bezpieczny kredyt 2%”. Wygląda na to, że kto miał złożyć wniosek, już to zrobiłCzytaj też:

Cuda na rynku mieszkań na wynajem. To się dzieje naprawdę: ceny spadają