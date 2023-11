Zełenski zapowiedział dalsza walkę z korupcją. Padło też pytanie o stół negocjacyjny

Gdy myślimy o korupcji, dzisiejsza Ukraina wypada o wiele lepiej niż kilkanaście lat temu, gdy była codziennością na każdym poziomie funkcjonowania państwa: od przyjęcia na uniwersytet albo do szpitala po przyznanie firmie dużego kontraktu. Problem jednak na zniknął i obecna administracja – a być może i kolejne rządy, bo to zadanie może wymagać pracy przez lata – będą musiały dalej rozprawiać się z uzależnianiem korzystnych decyzji od przekazania korzyści finansowej.

Korupcja na Ukrainie. Kontrola orzeczeń o niezdolności do służby

We wrześniu Ośrodek Studiów Wschodnich zaprezentował analizę, w której opisał problem, jaki trawi zamówienia dla wojska i komisje lekarskie, gdzie „koperty” były niemalże powszechnie akceptowane. Trwa weryfikacja orzeczeń o niezdolności do służby wojskowej i na tej podstawie urzędnicy ocenią, ile decyzji pozwalających nie jechać na front zostało wydanych w zamian za pieniądze.

Zełenski zapowiedział, że członkowie komisji lekarskich, którzy wydawali orzeczenia o niezdolności do służby w zamian za pieniądze, zostaną postawieni przed wymiarem sprawiedliwości niezależnie od tego, jakich sposobów użyją, by się przed nim ukryć. Władze nie wykluczają kierowania wniosków o ekstradycję do państw, w których uda się zidentyfikować takie osoby. Prezydent Ukrainy wskazał, że łapówka za wydanie sfałszowanych dokumentów wynosi od 3 do 15 tys. dol.

„Weryfikacja lekarzy będzie jednak procesem długotrwałym i obciążającym służby odpowiedzialne za zwalczanie łapownictwa. Kolejny problem wiąże się ze stworzeniem skutecznego mechanizmu zapobiegania korupcji związanej z realizacją zamówień dla wojska. Świadczy o tym ponad półroczne opóźnienie w powołaniu dyrektora Agencji Zabezpieczenia Materiałowego” – napisali analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich.

Zełenski: rozmów z Rosją nie będzie

Obszarów, w których zwyczaj wręczania łapówek wciąż trzyma się mocno, jest więcej. Ukraina musi skutecznie z tym walczyć, bo w przeciwnym razie może zapomnieć o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Zapewnienie, że to dopiero początek długiego procesu walki z korupcją, stanowił jeden z wątków konferencji prasowej z udziałem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Pojawiło się również pytanie o gotowość negocjacji z Moskwą. Zełenski stanowczo wykluczył taką możliwość.

– Nie ma mowy, żebyśmy teraz siedli Rosją do rozmów i cokolwiek jej oddawali – powiedział ukraiński prezydent.

Zaprzeczył również, by zachodni partnerzy wywierali na niego naciski w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Kremlem. – Tak było na początku wojny i przed wojną. Dziś nikt z liderów UE czy Stanów Zjednoczonych nie wywiera nacisków – zapewnił.

Jego zdaniem nie można też mówić o zaistnieniu sytuacji patowej na froncie. - Rosja kontroluje niebo, a my chronimy naszych żołnierzy – zaznaczył.

