Stopy procentowe w Polsce. Jest decyzja RPP

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium poinformowało o decyzji ws. stóp procentowych. – Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;



stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;



stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;



stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;



stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.



Zaskakująca decyzja RPP

Decyzja RPP może zaskakiwać, gdyż większość ekonomistów prognozowała obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Zdaniem ekspertów za taką obniżką przemawiał duży spadek inflacji konsumenckiej – z 8,2 proc. we wrześniu, do 6,5 proc. w październiku. – Prognozujemy, że RPP zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 0,25 pkt proc. – napisali przed decyzją Rady analitycy mBanku.

Na scenariusz „stabilizacji stóp" wskazywali eksperci ING oraz Santandera. – Niemal równie prawdopodobne wydaje nam się, że RPP wstrzyma się dalszymi ruchami w myśl rozumowania, które przedstawił niedawno Ludwik Kotecki: pułap, na jakim poruszać się będzie inflacja w przyszłym roku, zależeć będzie w dużej mierze od decyzji rządu (w sprawie m.in. skali odmrożenia cen energii, VAT-u na żywność), które zapadną w nieodległej przyszłości. Podejście typu wait-and-see wydaje się więc teraz atrakcyjne — napisali analitycy.

Eksperci Santandera zwracali również uwagę na fakt, że zakończone dziś posiedzenie RPP było pierwszym po wyborach parlamentarnych.

Przed wyborami gremium zdecydowało się na dwukrotne cięcia stóp procentowych. We wrześniu doszło do pierwszej od maja 2020 roku obniżki stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. Decyzja ta była ogromnym zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy spekulowali, że obniżka, o ile w ogóle do niej dojdzie wyniesie symboliczne 25 punktów bazowych. Na takie cięcia zdecydowano się podczas październikowego posiedzenia.