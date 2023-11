Steve Wozniak miał udar? Współzałożyciel Apple trafił do szpitala

Według meksykańskich mediów Wozniak wygłosił przemówienie o godz. 16.20 czasu lokalnego, po czym miał powiedzieć żonie, że „dziwnie się czuje” i pojechać do szpitala. Lokalna prasa podaje, że współzałożyciel Apple mógł mieć udar, ale według amerykańskiego TMZ jego stan mógł być mniej poważnym napadem zawrotów głowy.

Steve Wozniak w szpitalu

Według portalu TMZ Wozniak miał powiedzieć żonie, że czuje się dobrze, ale ta nalegała, by biznesmen udał się do szpitala. Jak podaje portal kilka osób z zespołu Steve'a leci prywatnym odrzutowcem ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, aby na własne oczy zobaczyć, co się z nim dzieje, i, jeśli to konieczne, zabrać go z powrotem do USA w celu dalszego leczenia.

Współzałożyciel koncernu Apple ostatnio dużo podróżował, ale nie jest jasne, czy zmęczenie odegrało rolę w nagłym wypadku medycznym.

Współzałożyciel Apple

W 1976 roku Wozniak założył raczkującą firmę Apple Computer wraz ze swoim bardziej znanym partnerem biznesowym Stevem Jobsem, uznanym inwestorem i wieloletnim dyrektorem generalnym Apple, który zmarł w 2011 roku.

Ich firma była pionierem w dziedzinie komputerów osobistych i stała się najcenniejszą firmą na świecie, znaną z projektowania i funkcjonalności szeregu elektroniki użytkowej, w tym laptopów i komputerów stacjonarnych, a także telefonu komórkowego iPhone.

Podczas zorganizowanej na przełomie października i listopada konferencji Apple pokazała nowości nadchodzące do komputerów firmy. Główne skupienie położono na nowym czipie M3, który trafi do iMaców i MackBooków Pro.

