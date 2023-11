NBP kupuje złoto. Chce zwiększyć rezerwy

W październiku w skarbcu NBP przybyło 6 ton złota. To siódmy miesiąc z rzędu, w którym bank centralny zwiększył swoje rezerwy kruszcu. – Dokonujemy intensywnych zakupów złota, chcemy dojść do 20 proc. rezerw w złocie, bo czasy są niespokojne, a ratingi międzynarodowe i handel międzynarodowy patrzy, ile rezerw złota ma dany bank. Jeśli ma duże rezerwy i dużą część w złocie znaczy, że to jest wiarygodny kraj i w takim kraju się handluje i inwestuje – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

„Nie było interwencji na rynku walutowym”

Prezes banku centralnego odniósł się także do spekulacji, według których wymiana części rezerw dolarowych miała być próbą interwencji na rynku walutowym i poprawy kursu złotego.

„W ostatnim czasie spekulowano, że były jakiejś interwencje, bo zmienił się stan rezerw dolarowych. Nie było żadnych interwencji. Kurs złotego jest mocny, bo fundamenty są mocne. Nie ukrywam, że czasami za posiadane dewizy euro, czy dolary kupujemy złoto” – powiedział Glapiński.

Stopy procentowe

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 5,75 proc.

– Inflacja spada i w październiku wyniosła 6,5 proc. Była zatem trzykrotnie niższa niż swoim szczycie w lutym. W ciągu ostatnich 8 miesięcy inflacja obniżyła się o 12 pkt proc. – powiedział na wstępie konferencji Glapiński, podkreślając, że projekcja NBP okazała się „całkowicie trafiona". – Pokonaliśmy hydrę wysokiej inflacji. Nie ma w Polsce wysokiej inflacji – dodał, zaznaczając, że była ona spowodowana szokami zewnętrznymi, a nie polityką NBP i rządu.

Czytaj też:

Glapiński cytuje sam siebie. Prezentuje na konferencji nagraniaCzytaj też:

Ostry spór w NBP. „Skrajny serwilizm wobec prezesa..."