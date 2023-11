Agencja Fitch oceniła rating Polski. Zwróciła uwagę na dług publiczny

Analitycy agencji Fitch zdecydowali o utrzymaniu dotychczasowego ratingu polski na poziomie A-. Ocena dotyczy zarówno zobowiązań w walucie krajowej, jak i zagranicznej. Według agencji dla przyszłych ocen będą miały znaczenie kwestie związane z praworządnością oraz dług sektora finansów publicznych.

Stabilna gospodarka

Agencja ocenia, że perspektywy ratingu są stabilne. Na ocenę wpłynęła zdywersyfikowana gospodarka oraz solidne ramy makroekonomiczne, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Poprawia się także bilans handlu zagranicznego, a dług publiczny, w porównaniu z krajami o podobnym ratingu, jest na nieco niższym poziomie.

Fitch zwraca jednak uwagę na niższe wskaźniki zarządzania. Ponadto dochody państwa, w porównaniu z innymi krajami z oceną A, są niższe. Wysoka jest także zmienność inflacji.

Prognozy gospodarcze

Analitycy Fitch prognozują, że w 2023 roku wzrost gospodarczy będzie na poziomie 0,4. W kolejnych latach dynamika będzie rosła, w 2023 roku wyniesie 2,4 proc., a w 2025 roku 3,2 proc. Polski PKB będzie zatem rósł podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Agencja zwraca jednak uwagę, że rating może zostać obniżony w przypadku nagłego wzrostu długu publicznego, do którego może dojść, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne działania, mające na celu obniżenie deficytu budżetowego.

Z kolei na podwyższenie oceny może wpłynąć wzrost wskaźników zarządzania, na co może mieć wpływ poprawa w zakresie ram polityki i praworządności. Agencja ocenia też, że sytuację może poprawić konsolidacja fiskalna, prowadząca do poprawy relacji długu do PKB.

