Polska gospodarka w końcu rośnie. GUS podał dane dotyczące PKB

Polska gospodarka w końcu odbiła. Po dwóch kwartałach, w których notowaliśmy ujemną roczną dynamikę Produktu Krajowego Brutto, 14 listopada Główny Urząd Statystyczny podał optymistyczne dane.

PKB Polski w górę

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł w trzecim kwartale 2023 roku o 0,4 proc. rok do roku., wobec 0,6 proc. spadku w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku tych danych.

„Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 0,4 proc. rok do roku wobec wzrostu o 4,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r”. – czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

„W III kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 1,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,5 proc”. – czytamy dalej.

GUS podał także, że w II kw. 2023 r. wzrost wyrównany sezonowo wyniósł 0,3 proc. kw/kw – według danych opublikowanych 23 października br., w tym okresie odnotowano spadek o 1,4 proc. kw/kw.; w ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo w II kw. br. spadł o 0,3 proc. – wobec 1,1 proc. spadku w tym ujęciu według danych z 23 października. Urząd dokonał korekty w ujęciu wyrównanym sezonowo również pozostałych kwartałów lat 2021-2023.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 30 listopada 2023 r., podano także.

Wzrost polskiego PKB. Różnice w prognozach

Swoje oczekiwania wobec danych GUS już 13 listopada przedstawili analitycy większości polskich banków. Ze średniej prognoz wynikało, że PKB w trzecim kwartale urośnie o 0,4 proc.

Najbardziej optymistyczne prognozy przedstawili analitycy ING Banku Śląskiego, PKO BP i Santandera. Według ekspertów pierwszej instytucji, w okresie lipiec-wrzesień br. PKB urósł o 0,7 proc. w ujęciu rocznym. – Prognozujemy, że lepszej kondycji gospodarki sprzyjała poprawa konsumpcji prywatnej, którą wspierał spadek inflacji i kontynuacja dynamicznego wzrostu płac. Mniejszy niż w poprzednich dwóch kwartałach tego roku był też zapewne negatywny wkład zmiany stanu zapasów do zmiany PKB — podkreślają analitycy ING Banku Śląskiego.

Ekonomiści PKO BP i Santandera szacują wzrost PKB w poprzednim kwartale o 0,6 proc. – Szacujemy, że dane potwierdzą powrót gospodarki do wzrostów (0,6 proc. rok do roku). W naszej ocenie będzie to głównie zasługą odbicia konsumpcji prywatnej (0,1 proc. rok do roku) po dwóch kwartałach spadków o ponad 2 proc. rok do roku, chociaż tę tezę zweryfikujemy dopiero przy publikacji szczegółowych danych 30 listopada — wyjaśniają eksperci PKO BP.

Z kolei analitycy Credit Agricole Banku Polska przewidują wzrost PKB o 0,5 proc. W ich ocenie czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego były "wyższy (czyli mniej ujemny) wkład zmiany zapasów oraz wyższa dynamika konsumpcji powiązana ze spadkiem inflacji i wzrostem realnych wynagrodzeń gospodarstw domowych".

– W kierunku obniżenia dynamiki PKB oddziaływało natomiast zmniejszenie kontrybucji eksportu netto. Nasza prognoza kształtuje się nieznacznie powyżej konsensusu, a tym samym jej materializacja będzie lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji — podkreślają ekonomiści banku.

Mniej optymistyczni okazują się eksperci BNP Paribas, według których w III kwartale 2023 roku polska gospodarka urosła o 0,3 proc. rok do roku. Podobnymi przewidywaniami podzielili się ekonomiści Banku Millennium.

