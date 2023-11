Bloomberg: Przełom ws. KPO dla Polski. Chodzi o ważną zmianę

Komisja Europejska w najbliższych dniach ma zatwierdzić polski plan KPO zmodyfikowany o instrument RePowerEU – wynika z nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg. Oznacza to, że do kraju już niedługo mogą zacząć płynąć pierwsze miliony euro.

KPO dla Polski. Będą pieniądze na transformację energetyczną

„Komisja Europejska planuje w najbliższych tygodniach zatwierdzić polski zmodyfikowany plan KPO o RePowerEU. Tym samym Polska otrzyma zaliczkę wysokości ok. 550 milionów euro (2,42 mld zł – przyp. red.) z puli RePowerEU przeznaczony na transformację energetyczną” – czytamy w informacji agencji Bloomberg, która powołuje się na swoich informatorów w strukturach Komisji Europejskiej.

Jak wynika z informacji Bloomberga, ponad 2,4 miliarda złotych, które mają trafić do Polski jako pierwsze, to środki przeznaczone na inwestycje w transformację energetyczną. Jest to jeden z kluczowych aspektów przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy. W ten sposób Komisja Europejska chce zachęcić Polskę do szybszego dostosowywania się do wymogów klimatycznych przyjętych przez Unię Europejską.

Ostatnia szansa na zaliczki z KPO

Już wcześniej Komisja Europejska sygnalizowała, że szansa na wypłacenie zaliczek w ramach mechanizmu RePowerEU minie z końcem roku. Do 8 grudnia Polska ma mieć również czas na ubieganie się o zaliczki w ramach KPO. To właśnie tego dnia po raz ostatni w tym roku zbierze się ECOFIN, czyli rada złożona z ministrów finansów wszystkich krajów członkowskich. Jeśli nie będzie miała ona okazji rozpatrzyć wniosku Polski, bądź jeśli zostanie on odrzucony, to szansa na zaliczki z KPO przepadnie.

Warto pamiętać, że łącznie Polska może starać się w ramach KPO o środki o wartości 158,5 miliarda złotych.

