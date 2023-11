Inflacja w Polsce w dół. Spełnia się optymistyczny scenariusz

Główny Urząd Statystyczny przedstawił finalny odczyt poziomu inflacji w Polsce za październik 2023 roku. Jest niewielkie odchylenie od szybkiego szacunku z końca miesiąca.

Inflacja w Polsce w dół

Inflacja konsumencka wyniosła 6,6 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły 0,3 proc.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,3 proc., a towarów sięgnął 5,7 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły się o 0,3 proc. (w tym towarów wzrosły o 0,3 proc. oraz ceny usług – o 0,3 proc.).

„W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.) oraz łączności (o 1,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc., 0,13 pkt proc., 0,09 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,4 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,02 pkt proc”. – czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 8,2 proc.), żywności (o 7,6 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 10,1 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 11,1 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o 2,05 pkt proc., 1,89 pkt proc. i po 0,57 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 7,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,78 pkt proc., podał też Urząd.

Szybki szacunek inflacji za październik

Przypomnijmy, że już 31 października Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek wzrostu cen towarów i usług.

Inflacja konsumencka wyniosła według niego 6,5 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2023 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5 proc. (wskaźnik cen 106,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2 proc. (wskaźnik cen 100,2)” – czytamy w komunikacie.

Glapiński: Inflacja poniżej 7 proc.

W wywiadzie dla prawicowego tygodnika „Sieci” prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreślił, że obecnie „spadek inflacji jest szybki i zgodny z naszymi prognozami". – Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7 proc. – przewidział w opublikowanym na początku miesiąca wywiadzie szef NBP.

Pytany o to, czy problem dużej inflacji mamy za sobą, Glapiński odpowiedział: – Tak, wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja. I znowu: gdy to zapowiadałem, wylewano na mnie wiadra szyderstw. Ale to oni oszukiwali Polaków, ja mówiłem prawdę, miałem rację, wskazując na tymczasowość tego zjawiska.

