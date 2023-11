Izraelska waluta się umacnia. Osiągnęła poziom sprzed ataku Hamasu

Szekel mocno zyskuje wobec dolara, a także umacnia się wobec euro. W porannych obrotach międzybankowych kurs szekla do dolara jest o 1,73 proc. niższy i wynosi 3,767 NIS/$, a kurs szekla do euro jest o 0,36 proc. niższy przy 4,095 NIS/€. Wczoraj Bank Izraela obniżył od poniedziałku reprezentatywną stawkę szekla do dolara o 0,879 proc., na poziomie 3,833 NIS/$, a reprezentatywną stawkę szekla do euro o 0,544 proc. niższą na poziomie 4,110 NIS/€.

Szekel się odbija

Pomimo trwającej wojny z Hamasem w Gazie i eskalacji na północy, kurs szekla w stosunku do dolara amerykańskiego jest obecnie najsilniejszy od połowy sierpnia. Od początku listopada izraelska waluta umocniła się o 6,6 proc. w stosunku do dolara i w pewnym momencie była notowana na poziomie 3,75 NIS/$. Było to częściowo spowodowane osłabieniem dolara na rynkach światowych, a najnowsze dane o inflacji w USA były niższe od oczekiwanych, co przybliżało potencjalne obniżki stóp procentowych.

W tym tygodniu ogłosi wskaźnik CPI dla Izraela za październik. Przy założeniach, że będzie ona znacznie niższa od wzrostu CPI o 0,6 proc. w październiku 2022 r., analitycy spodziewają się spadku inflacji z obecnego poziomu 3,8 proc. do 3,5 proc.

Rating Izraela

Szekla wzmocniła także ankieta ekonomiczna przeprowadzona na początku tego tygodnia przez agencję ratingową S&P, która przewiduje powrót izraelskiej gospodarki do silnego wzrostu na poziomie 5 proc. w 2025 r., po wzroście o 1,5 proc. w tym roku i 0,5 proc. w przyszłym roku, pod warunkiem, że wojna nie ulegnie eskalacji.

S&P dodała, że faktyczna obniżka ratingu kredytowego Izraela w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy jest prawdopodobna tylko wtedy, gdy wpływ konfliktu na wzrost gospodarczy, sytuację fiskalną i bilans płatniczy Izraela będzie bardziej znaczący, niż oczekuje spółka, lub jeżeli konflikt znacznie się rozszerza.

