Dekalog Polskich Spraw. Premier o pomysłach dla firm

Dekalog Polskich Spraw, czyli najważniejsze zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, kwestie dla Polaków, to pomysł, który ma pomóc w stworzeniu wspólnego, ponadpartyjnego rządu.

Wakacje kredytowe i VAT 0 proc.

Premier zaczął od przedstawienia projektów, które PiS złoży w najbliższym czasie do Sejmu.

– Wakacje kredytowe, to ustawa, która ma dać oddech polskim rodzinom w spłacie rat kredytowych. Mam nadzieję, że Lewica i Trzecia Droga poprą nasze propozycje – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Wprowadziliśmy także ulgę VAT na żywność do 0 proc. Tak samo robimy teraz ścieżką poselską przy współpracy z rządem. W portfelach polskich seniorów i rodzin ma zostać więcej pieniędzy, bo inflacja spada, ale nadal jest na wysokim poziomie – dodał.

Finanse publiczne w dobrym stanie

Znacząco poprawiliśmy stan finansów publicznych. W czasach PO dług publiczny w stosunku do całej gospodarki wzrósł do 7,5 proc., aby nie przekroczył progu 60 proc., to nasi poprzednicy musieli zagarnąć OFE, ale także wyprzedać majątek narodowy – powiedział premier.

– My wzięliśmy drugiej części OFE, nie zgarnęliśmy sreber rodowych, a dług publiczny w stosunku do PKB zmalał – dodał.

Tarcza i stabilność dla małych i średnich firm

– Wakacje ZUS-owskie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji, to postulat PSL. My staraliśmy się ulżyć firmom na inne sposoby, ale dobrowolny ZUS jest ważnym postulatem. Jesteśmy gotowi o nim dyskutować – powiedział premier.

Wśród pomysłów, które premier Mateusz Morawiecki docenił, był też postulat Polski 2050, czyli płatność VAT dopiero po opłaceniu faktury. – Tutaj były wątpliwości jeśli chodzi o Komisję Europejską, ale myślę, że wspólny rząd byłby w stanie KE przekonać – powiedział premier. Wymienił także takie rozwiązania, jak tarcze dla firm, wydłużenie vacatio legis, mały ZUS na stałe, amortyzacja środków trwałych dla MŚP.

