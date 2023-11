Zmiany w emeryturach? Związkowcy apelują do Szymona Hołowni

Związkowcy z „Solidarności” apelują do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o jak najszybsze odmrożenie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, który wpłynął do parlamentu w 2021 roku. Jest to jeden z najważniejszych postulatów związku. Wcześniej Hołownia zapewnił, że „z jego gabinetu z hukiem wyjedzie zamrażarka” i nie będzie więcej wstrzymywania obywatelskich projektów ustaw.

Emerytury stażowe

„Projekt, pod którym NSZZ Solidarność zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – czytamy w komunikacie Komisji Krajowej.

Według projektu związkowców obecny wiek emerytalny, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet, mógłby być niższy dla osób, które mają odpowiednio długi staż pracy – 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

Obietnica PiS

Przypomnijmy, we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wprowadzenie emerytur stażowych według własnego projektu. W przypadku mężczyzn minimalny staż pracy miałby wynosić 43 lata. W przypadku kobiet – 38.

Podczas ostatniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości pojawił się też projekt złożony przez prezydenta. Przewidywał, że okres składkowy miałby wynieść: dla kobiet do 39, a dla mężczyzn do 44 lat. Emerytury stażowe w swoim programie miała także Lewica.

